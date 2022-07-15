【食用安全】雪糕不同口味化學劑拆解 呍呢嗱味化學劑用於殺蟲殺蝨

▲ 雪糕不同口味化學劑真身大揭秘。

日前，有兩單嚇人雪糕新聞，內地有網民用火機無法燒溶一款貴價雪糕，即使室溫置一小時，一樣沒溶。而在香港，某品牌呍呢嗱味雪糕被驗出含歐盟禁用除害劑環氧乙烷。

雪糕在甜品界確擁獨特地位，尤其炎夏，透心涼又治癒。惟自從看過美國某快餐店員工揭露公司雪糕機內櫳滿是霉菌和油脂的相片後，即時怕怕兼減少食用。然而，有否想過在商店購得的雪糕，味道從何而來？雪糕品牌大量生產遠銷世界，要降低成本，根本不可能全用原材料。

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食得雪糕，預咗無益，但除了化學糖精、香味、調味劑外，還有很多資料，消費者有權和需要知道，但很多雪糕商沒說。事實上，有些品牌的雪糕是利用化學劑製出香味的，如：製出菠蘿味的化學劑Ethyl Acetate（醋酸乙酯），也用於清潔皮革和紡織品清潔劑，其所釋放的蒸氣，已證實能損害心、肝和肺。製出士多啤梨味的化學劑Benzyl Acetate（醋酸苯甲酯），即溶硝酸鹽劑。

至於製出香蕉味的化學劑Amyl Acetate（醋酸戊酯），也用作油畫顏料溶劑。而呍呢嗱味雪糕含有化學劑Piperonal（胡椒醛），它亦是一種用於殺蟲殺蝨的化學品。

Ice-cream理應用cream，但劣質雪糕商當然不會用上cream，只會用劣質而成本低的菜油代替，皆因可製出相近的厚度和滑度，但問題是，這類劣質的菜油含有非常高的Omega 6，會引發身體各類炎症，及導致心臟病、癌症和免疫系統疾病。那些雪糕含有的人造化學物，亦已證實影響人體的腸道微生物體（Gut Microbiota）生態。此外，高糖和高脂，當然不在話下。

若真的雪糕癮大發，不妨在家自製，現在家用雪糕機數百塊已有交易，買新鮮原材料自製，確保不用把一堆皮革清潔劑、顏料溶劑、殺蟲劑和不知名化學品食落肚。

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