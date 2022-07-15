【脫胎換骨】心臟肺衰竭入ICU插喉一度瀕死　健身教練兒助6旬母操肌1年脫胎換骨

▲ 何翊瑋幫助媽媽從病人變成運動員。

一年前因心臟、肺衰竭瀕臨死亡邊緣，大難不死後，抵不過健身教練兒子哭求「這次讓我幫你」，以6旬高齡接受健身訓練。台灣一名體弱多病的媽媽，短短一年時間脫胎換骨，健康大逆轉，更參加舉重精英盃長春組賽事。

台灣健身教練何翊瑋早前在其facebook專頁上載影片，分享了何媽媽的逆轉人生。他表示，媽媽自幼就患有嚴重心臟病，曾更換人工心臟瓣膜，因此從來不運動。

2020年，何媽媽因骨質疏鬆導致腰椎骨折，需要臥床開刀，2021年3月因併發症令心臟和肺功能衰竭，入住ICU插喉生命垂危。慶幸，住院36日後她奇蹟好轉，不過因為長期臥床，肌肉和骨質大量流失，下肢肌肉亦委縮。何翊瑋在媽媽病床前流淚哀求媽媽，

從小到大你都沒有放棄我，這次一定要讓我幫你，不要讓我們留有遺憾。

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準備參加舉重比賽

媽媽最終答應兒子接受健身訓練，由兒子做其私人教練。首先從肺功能開始做復康，之後慢慢提升體能的訓練強度。何翊瑋笑言，媽媽以前是每個月花7.5萬新台幣（約1.9萬港元）請看護，現在是每月花6000新台幣（約1,500港元）請教練。

現時66歲的何媽媽，已能臥推舉重22公斤、深蹲50公斤、硬舉70公斤，更積極備戰精英盃的健力長青組賽事，何翊瑋也感到十分驕傲。

14個月的逆轉及改變，我把你從垂死的病人變成了運動員！我們從母子變成了戰友！

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媽媽不放棄ADHD兒

何媽媽早前接受台灣媒體訪問時，提及自身坎坷的經歷，她憶述，自幼遭受家暴，即使患有心臟病和風濕性關節炎，父母都不帶她就醫，直至升上中學狀況惡化，無法走路，成為醫院常客。

而在婚後兩度懷孕都因心臟問題，需要入ICU及動手術，身體極度孱弱。而令她更大受打擊的是，大仔何翊瑋確診過度活躍症，需要靠食藥控制病情，令她與丈夫關係陷入低潮，更一度面臨離婚危機，但她為了孩子一直苦苦忍耐。

不料，何翊瑋仍沒有改過，甚至升中後輟學離家出走，加入幫派，又因失戀多次割脈，何媽媽仍對兒子不離不棄，出入醫院陪伴。

▲ 如今兩母子成為戰友。（何翊瑋授權轉載）

終於等到兒子高中畢業，入醫院做護理員，更找到健身這項興趣，最後發展成事業，開了健身室，認識了也喜歡健身的太太，令何媽媽終於安心。而兒子更以健身教練身份，改變了她的命運，陪著她邁向健康的老年。

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責任編輯：林愛娜