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【I SWIM】王智騫為拍劇由潺仔操成鋼條　飾爆肌學霸阿帆勁搶眼

娛樂 12:53 2022/07/15

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王智騫為拍《I SWIM》由潺仔操成鋼條，飾爆肌學霸阿帆勁搶眼。

ViuTV原創劇《I SWIM》播出接近一周，劇集雲集爆肌偶像，瞬間成為全城熱話。劇中除有男神魏浚笙（Jeffrey）和人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）兩大男主角，與他們同屬主演之列的王智騫（Martin）亦甚有睇頭。

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在《I SWIM》中飾演學霸「阿帆」程子帆的Martin初次亮相電視熒幕，穿起校服、戴上眼鏡時的他書生味十足；當Martin赤膊落水的畫面，其鋼條身形、六舊腹肌，肌肉線條明顯，絕不比出名大隻的邱士縉（Stanley）失色！

Martin憑著書生與爆肌並存的角色，俘虜了不少觀眾的心，紛紛想要「起底」得知這位「文武雙全」的學生來頭。

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曾與劉德華合作

現年25歲的Martin憑著劇集《I SWIM》走進「電視箱」，但其實他演出經驗比不少新人豐富。

於2017年與太陽娛樂簽約做旗下藝人的他，先後跟鄭秀文、梁詠琪、劉德華等演出，包括電影《八個女人一台戲》及《熱血合唱團》。

而他中在《熱血合唱團》更有不少演出機會，戲中他飾演合唱團學生，跟劉德華有不少對手戲。

除電影外，他亦曾演出多套網絡劇，亦拍攝過大量廣告，深受品牌歡迎。

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為角色操肌

為迎合角色，Martin在開拍前積極操肌，由昔日的「潺仔」，搖身成為六舊腹肌男，實行唔打得都睇得的路線。

Martin自言向來不太熱愛運動，但應今次角色需要，兩個月來「瞓身」操肌：「今次角色要望落去有少少線條，游水訓練時見到其他演員都好Fit，感覺上有啲對比，唔想拖垮人哋，所以嗱嗱聲跑去做Gym，每星期操3至4日，主要操胸、膊及腹，再配合飲食，少糖少油，主要食雞胸、西蘭花、三文魚，低卡低脂。」

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自嘲沒運動天分的Martin又表示：「人哋做Gym可能操幾日就明白啲動作點做，我就要操近兩星期先明白；記得初初開始做Gym，做完熱身再去做機，做完真係有啲暈同作嘔，所以初初我都以為自己會唔係好得，但身邊教練嘅逼迫下，Keep住撐落去，好彩而家有啲成績。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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