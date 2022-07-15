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【面臨收地】古洞鎅木廠清拆在即嘆70多年心血付諸流水　低價賣木材冀再寬限期

社會 12:20 2022/07/15

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（志記鎅木廠fb）

政府推進新界東北發展規劃，位於古洞逾70年歷史「志記鎅木廠」面臨拆遷命運，但現時仍有達千噸木材待處理，將以低價售賣木材，同時希望政府再給予寬限期清走大量木材。

「志記鎅木廠」是香港現時僅存的一家木材加工廠，在社交平台表示，「我們捱不過時代發展的巨輪，死線已過，清拆在即，70多年的心血付諸流水，將以破底價、慈善價、環保價出售，務求令木材得以重生。」

鎅木廠最後限期現已過了半個月，但廠內仍存放大量木材和機器，短期內難以清走，希望政府再給予寬限期，又希望到來參觀的市民小心和檢點自己行為，以免政府有理由盡快收地。

木廠開放時間

  • 地址：上水古洞馬草壟路
  • 開放日期：星期一至六 （無需預約，不設網上報價）
  • 開放時間：10:00 - 16:00

（志記鎅木廠fb）

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責任編輯：余思嵐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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