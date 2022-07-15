《航空營運文憑》  裝備自己　轉換跑道再啟航

無論是站在升學的十字路口，抑或面對事業瓶頸，的確令人感到迷茫徬徨。中學文憑試（DSE）畢業生陳摯聰（Leo）及曾任職咖啡師的黃銘釗（Matthew），不約而同在尋覓事業發展方向時，選擇了香港國際航空學院（下稱學院）的《航空營運文憑》，藉這個集課堂教學及有薪工作實習於一身的課程，投身航空業，發掘適合自己的跑道，展翅高飛。

▲ Leo喜從實習學以致用，掌握航空維修的實踐技巧，正朝着晉身技術員的目標進發。

累積工作經驗 助新鮮人發展一技之長



受家人薰陶，Leo早在中學時對工程領域已有濃厚興趣。三年前他於DSE放榜後，參與學院舉辦的航空夏日營，體驗及了解飛機工程後確定志向後報讀《航空營運文憑》，為加入飛機維修行業鋪路。



「這個課程最好之處是讓我們完成一個月的課堂學習後馬上開始工作實習，及早在工作中實踐所學，掌握工作技巧。」Leo分享，實習前學院會安排學員到業內不同公司參觀，讓他了解到現職公司以及實習崗位的工作，正與他的理想不謀而合，所以他鎖定了引擎維修為首實習志願。



實習期間，Leo印象最深刻是資深師傅的悉心從旁指導，讓他汲取寶貴經驗。畢業後Leo繼續留任成為正式技工，現時他已經可以獨當一面，獨立地完成裝嵌連接引擎前軸與後軸的軸承箱等工作。他將會在這條專業道路上持續進修，考取不同牌照及資格，朝著技術員（Technician）的目標邁進。

▲ Matthew透過攻讀《航空營運文憑》，成功由咖啡師轉職航空保安，開拓全新發展路向。

轉換跑道 航空業崗位多元化



在職人士亦可透過《航空營運文憑》開拓全新發展路向。原職咖啡師的Matthew受疫情影響下，要另覓發展機遇，其後他發現航空保安工作穩定，透過招聘會認識到《航空營運文憑》，考慮到課程兼具12個月有薪工作實習、行業專家分享及實地考察等環節，就決定報讀課程，轉換跑道。



Matthew實習結束後繼續留任，早前更成功申請轉職至人力資源部，他表示體驗前線的工作崗位後，擔任文職工作更得心應手。「課程的教學團隊不乏資深業界人士，配合學院全面支援，增加我對機場工作的認識，亦為我於擔任見習航空保安督導時，由巡邏至應付突發事件的工作，扎下穩固根基。」



提供學費資助 致力培訓航空專才



香港機場管理局（機管局）於2016年成立航空學院，作為全港首間民航學院，致力發展為區域航空業可持續發展的培訓中心，培育青年並提供事業發展機會。《航空營運文憑》提供一個月理論課堂及12個月工作實習，讓青年賺住學，學住做，賺取認可學歷，同時掌握專業技術及經驗，賺取穩定收入。課程同時獲「海運及空運人才基金」旗下「航空營運培訓獎勵計劃」的資助，合資格畢業生可獲發還全數學費。



另一方面，學院設有全面專業支援，包括提供就業輔導及工作配對，並貫通進修階梯，助學生及業界人士銜接更高學歷。學院又特設獎學金計劃，嘉許表現優異的學員，並鼓勵業界人士持續進修。



學院將於7月20日、8月3及10日舉辦《航空營運文憑》網上課程講座，介紹航空業前景及課程特色，報名登記：https://bit.ly/3uI1WSP 。



了解更多課程資訊：https://bit.ly/3AQ7fnq



（特約）

