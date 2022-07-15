【游泳安全】嬰兒用頸圈水泡易受傷致死　美國FDA警告：避免用充氣游泳輔助工具

▲ 嬰兒用頸圈水泡致死或受傷入院，美國FDA警告稱避免用充氣游泳輔助工具。

嬰兒在家玩水，或外出游水時，不少父母都會為其套上頸圈水泡，以享受舒服的Spa。不過，美國食品及藥物管理局（FDA）為此發出警告，稱頸圈水泡可令嬰兒受傷或死亡。

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FDA日前發出警告，提醒父母、照護員及醫療保健提供者，避免在嬰兒身上使用頸圈水泡，尤其針對發育遲緩、有特殊需要的嬰兒。局方指出，嬰兒頸圈水泡可能增加頸部拉傷等受傷風險。而在幫助嬰兒使用者增強力量、促進運動發育或作為物理治療工具方面，產品安全性和有效性也尚未確定。FDA表示，目前已知呈報個案，有一名嬰兒死亡、另一名嬰兒受傷住院，反映頸圈水泡可以導致死亡或嚴重傷害，不可輕視其危險性。

美國兒科學會（The American Academy of Pediatrics, AAP）亦指出，頸圈水泡會帶給嬰兒虛假的安全感，卻不足以替代救生衣。建議父母要避免讓子女使用這類充氣游泳輔助工具。

女嬰戴頸圈水泡窒息死亡

頸圈水泡使用安全問題在國内也曾發生，一名媽媽讓剛滿月的女兒戴上頸圈水泡，在家中浴缸游泳約10分鐘，結果頸圈太緊導致女嬰最終窒息死亡。

消委會︰頸圈太緊或迫壓嬰兒氣管

頸圈水泡普遍適用於2周大的嬰兒或早產兒。產品設計目的為嬰兒身體在水中移動時，環抱嬰兒頭部。常用於嬰兒水療、游泳及沐浴時間。

消委會曾測試市面上22款兒童水上用品，包括4款嬰兒游泳頸圈。消委會提醒，使用頸圈時須特別小心，若頸圈太大或太鬆，有機會在使用時鬆脫，令嬰兒遇溺。

相反若頸圈太緊，則可能迫壓嬰兒脆弱的氣管，使嬰兒呼吸困難，甚至壓到嬰兒頸上的頸動脈竇，或會引致心率減慢及血壓下降，嚴重者甚至會造成休克。

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責任編輯：羅嘉欣