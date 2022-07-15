【酷熱天氣】男子40度下工作患熱射病陷昏迷　1個症狀分辨熱射病及輕度中暑

▲ 男子戶外工作患熱射病陷昏迷，1個症狀分辨熱射病及輕度中暑。

夏天氣溫持續高企，在烈日當空下進行戶外活動或工作時要小心注意，預防中暑。內地一名男子早前在攝氏40度高溫下戶外工作2小時後，突然陷入昏迷，送院檢查後發現他的體溫高達42度，被診斷為「熱射病」，器官衰竭如被水煮過。

綜合內媒報道，河南鄭州一名44歲張姓男子冒著攝氏40度高溫，在戶外工作2小時後，突然陷入昏迷。張男，其後被送到醫院急救。醫護人員立即使用稀釋酒精、扇子以及亞低温治療儀，讓他的體溫降至安全範圍。

張男當時出現肝臟功能不全、無尿、腎功能不全、休克等症狀，身體核心溫度高達42.3度。醫生指，人體的核心溫度一旦升高，血流會隨著心臟射血，供應全身的器官，所有器官就像在水裡煮過一樣，會出現多重器官衰竭的症狀。根據統計，死亡率達50%左右。

熱射病VS一般中暑

熱射病屬於重度中暑，主要成因為長時間處於高溫、高濕及密閉無風的狀態。鄭州中心醫院ICU主任劉曉剛醫生指出，一般中暑患者的體溫仍會維持正常，或稍微升高；但大部分熱射病患者的核心溫度會超過40度、體表溫度恐高於39度，且不會出汗，直接陷入昏迷。

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中暑症狀

仁安醫院急症科顧問醫生老永基曾接受TOPick訪問時指，當人體無法有效散熱，便有機會出現較輕微的熱痙攣（又稱熱抽筋）、嚴重的熱衰竭（Heat exhaustion）及可致命的熱中暑（Heat stroke）。

1. 熱痙攣：主要是肌肉出現不由自主的抽筋，患者只要休息及補充水份便可以好轉。

2. 熱衰竭：若發生熱衰竭則「開始危險」，體溫漸升，並可出現頭暈、頭痛、作嘔、心悸或氣促等徵狀，只是神智仍然清醒。

3. 熱中暑：最危險是熱中暑，患者體溫可上升至超過攝氏40°C以上，而汗水又帶走大量電解質。患者很多時已經失去神志或知覺、胡言亂語，若不及時急救降溫可以引起致命的器官衰竭。他指出：「炎熱天氣會否造成傷害視乎多種因素而定，即使室內也可以發生中暑。」

處理中暑三步曲

老永基亦教如何處理中暑人士：

1. 全力降溫：第一時間將患者移至就近的陰涼地方或室內，並解鬆及除去多餘衣物，若有水則可潑濕患者身體，然後再撥扇或用小風扇吹；如果有冰塊或冰袋可放在頸、腋下及腹股溝大動脈附近，能幫助患者降溫。

2. 補水要視乎神志：假如患者清醒，可以讓他飲水或運動飲品補充水份及電解質，但若已神志不清或失去知覺，則不應強行餵其喝水。

3. 打999求救：熱傷害可以致命，應立即致電求救，盡快將患者送院救治。

降溫消暑方法

TOPick過往訪問過聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享降溫消暑的秘訣。

1. 大動脈位置散熱最快

使用退熱貼或冰敷時，大家通常都會貼在額頭上，但原來頸部、腋下、腹股溝、手腳關節位都是散熱快的部位。散熱快是因為大動脈貼近皮膚表面，亦即可快速將血液冷卻，達至降溫效果。他亦提醒，冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於36°C就算過低，35°C以下是不正常，要盡快求醫。

2. 冷敷可止痛消腫

冷敷除了可降溫，亦可有止痛、消腫之效，因此如扭傷或撞傷，都可以冷敷紓緩不適。但要緊記，勿直接用冰敷在皮膚上，應以毛巾包裹，有傷口或皮膚敏感人士尤其要注意。

3. 冷敷範圍不可超過全身10%

鍾展鴻指出，冷敷範圍太大，身體降溫太快，可能導致低溫症。冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於36°C就算過低，35°C以下是不正常，要盡快求醫。

4. 用30°C水溫洗澡

除了用退熱貼或冰敷，鍾展鴻亦建議可以用較體溫稍低，即約攝氏30°C水溫洗澡，有助身體降溫。屈奇安表示，如小孩子發燒，應用溫水洗澡，血管擴張，有助散熱。

5. 消暑5部曲

屈奇安指，如在炎熱天氣下中暑，冷敷只是其中一個降溫方法，正常步驟應是：

離開太陽直射地方，到陰涼處

脫下多餘衣物

確保空氣流通

冷敷，如退熱貼或冰敷

喝一點水

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責任編輯：羅嘉欣