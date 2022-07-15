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【娛圈尖子】輸泳賽轉打水球改變人生 「喇沙仔」范麒智出身運動世家

尖子教室 12:48 2022/07/15

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Kenji能文能武。

ViuTV運動偶像劇《I SWIM》除了有MIRROR成員呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）撐場外，還有年僅19歲的高大型男范麒智(Kenji)，他在劇中飾演冠中書院的葉天杉，高大靚仔的外型似足韓星，因而被網民封為隱藏版小鮮肉！原來他背景相當強大，畢業於名校喇沙書院，出身自體育世家，現在身兼模特兒及演員，他曾經是香港水球代表隊成員，絕對是文武雙全！

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Kenji爸爸是前香港足球代表隊守門員及隊長范俊業，Kenji遺傳了爸爸的運動天份，不過他非在陸上而是在水上，兩父子感情要好，范俊業也是昔日的男神，他笑言現在要讓位給兒子，而他的社交網上載很多Kenji的劇照及模特兒照，用行動支持兒子追夢。

Kenji畢業於傳統名校喇沙書院，現年19歲的他已經畢業，但他對母校感情非常深厚，社交網佔有很多在喇沙讀書時的照片，還寫下長文抒發對母校的教育之恩和懷念，他說：「入到喇沙係我呢一生人裏面嘅榮幸，而踏出校門係我呢世人最唔開心嘅回憶。」

他對母校有很深的感情。

自信背後很自卑

體育好而且生得高大又靚仔，看似已經贏在起跑線，但Kenji曾經一度自卑，他發文說：「我相信有好多人以為我好有自信，其實全部都係好表面，由小學到現在，沒有放棄過游水，但游水放棄了我，看著身邊所有人愈游愈快，而我就愈游愈慢，我好自卑。」

在中一那年他因意外斷手，到中二至中四游水成績大倒退，更被同學恥笑「廢柴游咁慢唔好學人游水啦」、「你連個低form都游唔過不如放棄游水啦」因為受不住打擊，他放棄了游水，更令他對游水比賽產生恐懼症，人生跌落低谷。

不過慶幸他在機緣巧合下，接觸到水球，成為人生的轉折點，找到他一生人的專長，更帶領喇沙拿到到第三名，最後進入港隊，識到一班好隊友。

經一事長一智，他坦言：「當日嘅理想已經截然不同，當日嘅幼稚已經變得成熟。」因為被恥笑過，所以他好怕在新環境認識不到新朋友，但後來隊友變成兄弟：

由一個人行入嚟間學校變到成班兄弟一齊走，好感激出現的每一位，令到我的中學生涯咁青春，希望可以繼續同我一齊行落去。

最後他又逐一發文感謝班主任李老師及同學，更感嘆時間太快，轉眼就畢業：

六年裏面，經歷好多喜怒哀樂，發生大大小小事情，可以話係人生最難捱嘅一段日子，經歷過背叛、傷患、迷失種種問題，我的中學生涯簡直可以用過山車來形容，好感激一路上陪住我的每一位。

喇沙書院是本地的傳統名校，多年來培育無數精英，在各界發光發熱，舊生以身為「喇沙仔」為榮。學校除了學術成績彪炳外，體育成績在學界也數一數二，學校注重品德培育、學業成就及活動參與，學生都能文能武。有不少藝人都是出身自喇沙書院包括森美、冼靖峰、林溥來、還有著名的已故作曲作詞家黃霑及黎小田。

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責任編輯︰王明芳

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