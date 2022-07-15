【食用安全】北京天價荔枝每粒70元兩日售罄　專家：勿空肚進食

▲ 北京天價荔枝每磅逾千元

又到荔枝當造的季節！北京一個商場近日出現「天價」荔枝，該款荔枝每斤售價為人民幣$1，049（約港幣$1,234），每粒約為人民幣$60（約港幣$71）。雖然昂貴，但上架兩日就賣斷。俗語有云「一粒荔枝三把火」，進食荔枝要適可而止，本港食安中心亦提醒勿空肚進食大量荔枝，因嚴重起來，有機會導致昏迷、死亡。

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根據內媒《極目新聞》報道，近日有網民發現，北京SKP商場的超市售賣一款每斤逾千元的「掛綠荔枝」，產地為廣州增城，由於價格昂貴而引發熱議。

供應商向該報記者表示，這款掛綠荔枝品種稀有，而種植管理技術要求也高，產量和品質很易受天氣影響，故售價相對高。供應商績指：「 1,900多年生的荔枝古樹還在結果，這個水果越老越香。」此外，運輸成本亦是價格高昂的原因之一，供應商表示，因為荔枝離開樹枝後較難保存，故選擇最快的空運，從廣州運到北京。

該報記者到訪涉事超市，亦發現貨架上放滿約6個品種的荔枝，單價由人民幣每斤$59.9至$699不等（約港幣$70至$821）。至於每斤逾千元的「掛綠荔枝」，上架兩日就賣清光，但這幾天會補貨。

▲ 北京出現天價荔枝（影片截圖）

荔枝食用宜忌

過往廣州曾有一名7歲兒童空腹吃10粒荔枝，昏迷送院，被診斷為「荔枝病」，幸獲及時搶救。本港食安中心提醒，食用荔枝要注意以下事項：

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本港食物安全中心曾引述研究指出，荔枝含有兩種天然化學物質hypoglycin A（次甘氨酸甲）及MCPG（亞甲環丙基甘氨酸），未成熟的荔枝含量更高。這些物質會抑制人體產生葡萄糖，令人出現抽搐、昏迷、甚至死亡，幼童更屬於高危一群。

食安中心解釋，相對於成年人，小朋友的肝醣儲備較少，不吃正餐更容易導致低血糖。如果兒童在空肚期間大量進食荔枝，就會令本來已血糖偏低的他們，更容易抽搐昏迷、甚至死亡。

3種安全進食方法

另外，荔枝亦不時出現果蠅。香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士受訪時解釋，幼蟲實際上是果蠅成蟲前寄生在瓜果內。因其不算害蟲、無毒，即使不慎吃下其幼蟲（蛆）也不會對人體造成壞影響。

不過，帶有果蠅的水果則可能因此受到污染，因果蠅會破壞水果表面組織或細胞，令水果產生傷口，水果容易被空氣中的真菌、細菌污染，引致發霉、腐爛。車厘子、桃、葡萄等水果，較易出現果蠅。

方博士提出3種安全進食方法，以避免吃下果蠅：

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責任編輯：羅嘉欣