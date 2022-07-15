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【不正常愛情研究所】從睡姿了解另一半性格　黃紫恩直言喜歡大字型攤開瞓

娛樂 16:15 2022/07/15

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J2在今晚（7月15日）播出的《J2ers︰不正常愛情研究所》，由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。

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今晚主題係「控制狂」，找來過來人Shanna現身說法，她現身講解點樣被年紀大10多年的同居男朋友控制，不准踏出家門，最後她如何大逃亡。

節目開始時一班主持人先進行心理測驗，各人要講出睡姿，用來判斷控制狂指數。睡姿分為︰側睡、趴睡、捲曲側睡同仰睡。Jojo同Koba一齊選擇仰睡、Alan同Susuca同是捲曲側睡、只有Karen揀側睡。

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從睡姿反映性格

Jojo表示自己瞓覺一定要兩隻腳伸直，大字型攤開︰「Google過呢種姿勢瞓嘅人會較獨立有自信，性格開放容易同人交朋友。」

問她會否喜歡控制另一半，她即時否認︰「我絕對唔係控制狂，太執着控制一啲事同另一半係唔work。越想控制，越唔會係你祈望。我拍拖係合則來，不合則去。」Jojo話好在未遇過有控制狂的男朋友，可能一察覺對方有這種行為，已經避之則吉。

最後答案揭曉Alan同Susuca揀的睡姿，被判為「控制慾」指數達75%，二人被斷定為「控制狂」，要接受大懲罰。Alan接受訪問時，為自己平反︰「唔係真係控制狂，平時做嘢都好隨心所欲，唔係要另一半聽自己話。其實兩個人一齊，對方開心就ok。」

他話參與這個節目，分享到很多愛情道理及故事，有好多得着，他抵死的補充「希望可以快啲應用到」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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