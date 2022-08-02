【韓國開關】直擊釜山海雲臺兩大新景點　海邊架空列車+最高觀景台

▲ 釜山新開的海雲臺藍綫公園天空艙，是一條沿海架空鐵路，由尾浦前往青沙浦站。（張頌婷攝）

韓國已正式開關，連最繁複的入境簽證也不用辦理即可輕鬆出遊。疫情兩年來韓國有不少新景點登場，來到釜山人氣觀光地海雲臺，先乘坐海雲臺藍綫公園的天空艙觀海，再登上100層高的觀景台釜山X天空，「報復式」將當地的海天一色美景盡收眼簾。

於7月1日起，外國旅客毋須辦理簽證已可入境韓國，只需於網上申請K-ETA，並於抵達後進行PCR檢測即可，整個入境過程簡單快捷。記者早前親身飛到當地，到訪韓國各地最新景點，重拾久違而真實的旅遊樂趣，即使回港後要隔離7天，但都是難得兼值得的。

浪漫沿海七彩天空艙

釜山最標誌性是悠長而美麗的海岸綫，海雲臺更是旅客必訪的觀光地區，海雲臺藍綫公園（Blueline Park）絕對是浪漫好玩的觀海方式之一。

海雲臺藍綫公園是由一條長達4.8公里的舊鐵道改建，鐵軌沿着海岸綫一路延伸，遊客可以乘坐海岸列車，由尾浦直抵松亭。2021年2月更開設了天空艙，一架架彩色的獨立車廂，於7至10公尺寬的架空軌道運行，如置身於半空中慢慢航行。

▲ 外形迷你復古的列車共有4色，在天空中緩緩行駛，相當可愛。（張頌婷攝）

這個景點雖已開業一年，排隊人潮仍然不絕。由尾浦車站登車出發，列車只有成人般高，一輛車廂最多可乘載4名成人，相當的骰可愛，紅黃藍綠隨機出現。鑽入車廂之中，前後左右都有車窗欣賞美景，更可打開窗感受涼風。

由尾浦至終站青沙浦站，路程約2公里長，平均時速約為5公里，單程需時25至30分鐘，有足夠的時間可以欣賞海景打卡。路軌由市區緩緩進入山區，放眼一片蔚藍色的天空海洋美景，望出窗外有浪花拍岸、海鷗伴飛，幸運的話還可偶遇海岸列車在腳下駛過，整個畫面如韓劇中的浪漫場景，實無誇張。

▲ 車廂看似狹窄，但也可容納4人，而且可以打開窗戶，不會侷促。（張頌婷攝）

翻版鐮倉平交道

坐到終點別急着折返，青沙浦是個漁村港口，風景悠閒寧靜，車站旁有青沙浦天空步道，海上還有兩座紅白燈塔相對，是區內著名的打卡位。

這裏還有一個不能錯過的隱藏景點，憑經典動漫《男兒當入樽》而人氣爆燈的日本鐮倉高校前平交道，在青沙浦都有一個韓國版本！車站旁的十字路口，當捕捉列車駛進或駛出時機一到，同樣可拍到相似度9成的情景，着實叫一眾動漫迷感動。

▲ 單程全長約25分鐘，終點在青沙浦站。（張頌婷攝）

▲ 海岸列車大約半小時才有一班，而且路面交通繁忙，要天時地利人和才可拍到美照。（張頌婷攝）

海雲臺藍綫公園

地址：釜山廣域市海雲臺區青沙浦路116（中洞）

電話：+82-51-701-5548

運行時間：11月至4月9am-6pm，5月至6月及9月至10月9am-8pm，7至8月9am-10pm

來回票價：1至2人55,000韓元（約332港元），3人69,000韓元（約417港元），4人77,000韓元（約464港元）

網址：www.bluelinepark.com

全韓最高觀景台

對海雲臺美景意猶未盡的話，不妨登上2020年開業的「韓版天際100」釜山X天空（BUSAN X the SKY）。位於樓高411.6米、韓國第二高的摩天大樓LCT Land Mark Tower的98至100層，是韓國最高及最大規模的觀景台，可從高空之中多角度欣賞釜山不同景致。

只需56秒就可抵達第100層，升降機四面設有動畫屏幕，像身處熱氣球，由海底直飛上半空。穿過黑漆漆的通道，立即欣賞到距離地面384米的海灘及城市景，釜山的地標如廣安大橋、迎月嶺等都可清楚看到，但此處的景觀還未算最震撼。

最重要的打卡位其實是一條短短的玻璃橋上，透明的玻璃地板向下望，是海天浩渺的海雲臺白沙灘和大海，畏高人士可能會走到腳震。窗邊對外的景觀真正海天一色，還寫上BUSAN X the SKY 100F的字樣，是拍美照的最佳取景點。

▲ 玻璃橋稱為Shocking Bridge，除了可賞海天一色景致，更可直望地面。（張頌婷攝）

▲ 離地384米的海灘景觀，可能只有這兒獨有！（張頌婷攝）

全球最高星巴克

觀景台99樓為SKY 99意大利餐廳，旁邊亦有一個小小的室外空中花園及私人會所X the LOUNGE。98樓則有咖啡廳、紀念品店等，還有備受矚目的全球最高星巴克咖啡店。觀景台整體設計簡潔明亮，還有大量休憩空間及座位，讓旅客閒坐賞景色。

藝術裝置Sky Wave，一條條長型的顯示屏，如波浪般流動，配上不同主題的影像，很有動感。Sky X Show將玻璃窗化身成屏幕，結合真實的風景及投影，展示獨特的燈光藝術。Sky Letter則是即時的畫像投影，利用電腦寫上文字，即會顯示在背後的大型屏幕中，如一封寄往天空的信件。

▲ 釜山X天空共有3層，而且有不同設施如戶外天空花園、咖啡廳及多個不同打卡位。（張頌婷攝）

▲ 全球最高的星巴克，在此飲咖啡的體驗與眾不同。（張頌婷攝）

▲ 黃昏時間可在高空欣賞釜山城市及夕陽西下美景。（張頌婷攝）

釜山X天空

地址：釜山廣域市海雲臺區迎月路30（中洞）LCT Land Mark Tower 100F

電話：+82-51-731-0098開放時間：10am - 9pm

入場費：成人27,000韓元（約163港元）、小童及長者24,000韓元（約145港元）

網址：www.busanxthesky.com

旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO需事先申請韓國電子旅行許可（K-ETA）

貨幣：1港元約兌166韓元

機票：大韓航空直航每日有航班直飛首爾，票價由4,132港元起

入境：登機前至少72小時前申請K-ETA，費用為10,000韓元（約60港元）。出發前於Q-CODE上登記接種記錄，於出發日當天接受PCR核酸檢測，入境後亦需於3日內做一次檢測。

K-ETA官方網站：www.k-eta.go.kr

登記Q-CODE：cov19ent.kdca.go.kr

鳴謝：韓國觀光公社

記者：張頌婷