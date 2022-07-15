【甘心被騙】墮騙案2000元買5元保健藥　8旬翁為騙子求情：他比兒子更關心我

▲ 87歲老翁被騙徒偽關心購買保健品，最後竟反為騙徒求情。

詐騙集團遍佈全球，騙徒以噓寒問暖，偽關心攻勢攻陷受害人，就連長者也不放過，成為他們的目標。内地一名87歲男子，墮入保健品騙案，騙徒向他推銷假保健品，成本5元的保健品賣到2,000元，以400倍價錢圖利。老翁獲悉自己被騙後沒有生氣，反為騙徒求情：「他比我兒子還關心我！」

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綜合內媒報道，浙江杭州市錢塘區警方最近偵破一宗針對長者非法銷售保健品案件，涉事詐騙集團專門向長者推銷假保健品，將來貨價僅值5元人民幣（約5.8港元）的「保健品」，經加料包裝後以2,000元人民幣（約2,300港元）出售，涉案集團非法獲利近400萬元人民幣。

受害人之一的陳伯，3年前接獲自稱是某老年協會工作人員的劉男來電，向陳伯先講解協會關愛老年人的政策，又試探詢問他的健康狀況，得知陳伯有高血壓、高血糖後，劉男便一邊閒話家常，一邊開始推銷各種「保健品」。

一開始我試著買了一點『降糖膠囊』，吃了之後，感覺確實有效。他的售後服務也特別好，每天都打電話過來，問我身體情況好不好？

獨居的陳伯被劉男的「偽關心」打動，花逾萬元購入大量保健品，保健品價格越來越高，從50元到2,000元，最後上萬元。

儘管如此，陳伯還是打從心底把劉男當成契仔，保健品越買越多、越買越貴，直到親生兒子發現異常。

我去看我爸，發現他房間裡多了一些保健品，他指吃了有效，我就沒在意。後來愈買愈多，跟進貨一樣，東西都堆起來了，而那些牌子，我聽都沒聽說過。

陳伯兒子曾勸父親不要再買，可是父子倆壓根談不攏，鬧得很不愉快，兒子感到無奈，更不知道爸爸到底花了多少錢。

當地相關部門對陳伯購買的保健品進行檢測，發現保健品含有西地那非(俗稱：偉哥)、二甲雙胍、格列本脲等非法添加劑成分，長期服用會對老人有不良影響，而且副作用不少，尤其是格列本脲，長期服用可會造成低血糖和腎病，甚至死亡。

當陳伯得知被騙時，竟反幫騙徒向警方求情，

他比我兒子還關心我，我都把他當成『乾兒子』。

陳伯的「乾兒子」，其實將陳伯的電話標註為「僕人」，他被涉嫌妨害藥品管理罪、銷售有毒有害食品罪、幫助信息網絡犯罪活動罪等多宗罪被起訴。

警方指出，其實該詐騙集團透過噓寒問暖、用連哄帶騙的方式向長者推銷，聲稱內含名貴食材；鹿茸、鹿鞭、人參靈芝提取物等……只要家人多關心長者，老人便不會去其他地方尋找關愛，家人也不會等到老人買進大量假貨才後知後覺。

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責任編輯：王明芳