【超市大搜查】1至2歲幼童可飲用全脂牛奶　24款100%純牛奶營養成分比併

▲ 找來市面上24款100%純牛奶，比併它們的營養成分。

牛奶含有豐富鈣及蛋白質等營養元素，可是市面上的奶類產品形形色色，究竟家長應該如何為小朋友選擇？以針對1至2歲幼童為例，他們可飲用全脂牛奶，TOPick就找來市面上常見24款全脂牛奶，列出它們的營養成分，家長可以作參考。

市面上的牛奶產品有脫脂、低脂、高鈣、全脂鮮牛奶等等，家長可依奶脂肪量去區分它們，引述《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》提及奶類及奶類產品的成分組合，奶類所含奶脂不少於3.25%，半脫脂奶所含奶脂介乎1.5%至1.8%，而脫脂奶所含奶脂不多於0.3%。

查看營養標籤去區分之外，消費者基本上可以從產品名字作大致區分，可從「牛奶」（Milk）、「牛奶產品」（Milk Beverage）去分辨。名為「牛奶」或「鮮奶」是100%純牛奶；「牛奶飲品」即為有添加的飲品，即高鈣、低脂、脫脂等。

最新影片︰

1歲以上幼兒可飲牛奶

依照衞生署建議，1歲至2歲的幼童可飲用全脂牛奶，2至5歲兒童可選擇飲用低脂奶，而5歲以上可選飲脫脂奶。1歲以上的幼兒已能從多樣化的飲食攝取所需營養，奶只是孩子均衡飲食的其中一部分，是一種容易獲取鈣質的來源。孩子每天飲用360至480毫升的奶 ，已大致足夠提供每日鈣質所需。

而幼兒可飲用牛奶包括冷藏牛奶 、保鮮裝（UHT）牛奶或全脂奶粉。家長亦可讓小朋友吃其他含較高鈣質的食物，如豆腐、綠葉蔬菜、乳酪和芝士等來攝取足夠的鈣質。

24款100%純牛奶名單

▼ 點擊圖片放大 +24 +23

不用包裝牛奶消毒殺菌法不一

除了需冷藏盒裝奶之外，市面有需冷藏樽裝奶、不用雪藏的紙包奶，在營養價值來說，它們有些分別，亦各有不同的優勢之處。TOPick曾訪問港怡醫院註冊營養師麥雅儀（Joyce），她解釋不同包裝的牛奶及牛奶產品大致可依照它們消毒殺菌處理去區分，需冷藏盒裝奶及玻璃樽奶是用「巴士德消毒」（Pasteurized），味道及營養影響不大，保質期一般是2至3星期。

常見的毋須雪藏的紙盒牛奶方面，一般使用「超高溫處理UHT Processed」，這類UHT牛奶產品是用了不低於132°C 至少1秒去消毒，一般保質期可長達6至9個月，而由於用了高溫消毒，故此有少部分的水溶性維他命會流失，但對於整體營養攝取的影響很輕微。UHT奶攜帶便利，不會易變質，家長可按需要情況讓小朋友飲用，不用指定要飲某一類。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：顏紫燕