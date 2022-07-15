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【靚太安樂窩】夏日炎炎網購吊扇燈降溫　專家列4大重點：CE認證確保安全

休閒消費 15:59 2022/07/15

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天花吊扇燈慳位又風力夠強，深受港人歡迎。

天氣炎熱，總不能24小時開冷氣，令「天花吊扇燈」這項發明成功彈起，深受大家歡迎。不過，吊扇燈配合照明系統，設計比一般風扇複雜，揀選和安裝時有何要注意呢?TOPick找來裝修學院校長鄧世民（Simon）分享選購及安裝天花吊扇燈的四個重要事項。

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最低安全要求是全屋最高的人舉高手，有一段距離才碰到吊扇。(圖片來源:淘寶開心share)

安裝問題

天花吊扇燈是一個重型的搖動裝置，不少戶主擔心日子有功，用得久會否有掉下的危險。其實，安裝搖動結構到天花，一般會用到拉爆螺絲。只要天花夠穩固「實淨」，一般都不會有下跌的危險。

由於天花是實心結構，而樓層之間的石矢，承重力亦相當強。除非本身已有石矢剝落的問題，否則不用太擔心天花不夠實淨。

但要注意，由於天花吊扇燈是搖動裝置，安裝時必須使用拉爆螺絲，而不能只用膠塞。因膠塞的迫力與拉爆螺絲相比相差甚遠。要將拉爆螺絲拉下，需要的力道是將整幅石屎拉下來的力度。

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樓底問題

天花吊扇燈因為要在扇葉後面入風，不能安裝太高。最低標準是會觸碰到扇葉。如果舉高手、掂起腳仍觸不到吊扇燈，即代表達到最低安全要求。

而市面上推出的循環式天花吊扇燈，入風不需從扇葉後面進入，吹風也不是吹在風扇下方，而是向四方八面吹，更能達到室內空氣的循環，大面積地增加涼快感，同時不佔樓底空間，則可避免解決樓底低的問題。

產品安全問題

如果產品CE認證(即歐盟標準)，就可確保使用安全 。(圖片獲裝修佬授權轉發。)

不少人都喜歡網購家電，因為可以節省去專門店的時間，而且價錢便宜。而在非本地的網購平台購物，就要小心留意產品認證。因為產品沒有任何認證，基本上有問題也沒人負責，即使釀成火災，保險也不會賠。如果產品CE認證(即歐盟標準)，就可確保使用安全 。

清潔扇葉問題

天花吊扇燈的扇葉最容易積塵，而大部份的設計是扇葉較軟身或是需要開動風扇時，扇葉才會伸出來的，這樣就會增加清潔難道和危險。因此，在揀選天花吊扇燈時，需要考慮清潔的方便性。

以上內容及圖片獲裝修佬授權轉發。

裝修佬網頁/裝修佬Facebook

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責任編緝：張懿慧

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