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【DSE放榜】教育局發起「一人一字勉考生」網上運動　蔡若蓮親自寫「定」字送考生

社會 13:08 2022/07/15

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蔡若蓮盼望同學在規劃前路時，有清晰的目標。（社交平台圖片）

2022年中學文憑試DSE下星期三（20日）放榜，教育局局長蔡若蓮今日（15日）在社交平台發文，指考生在疫情中憑自身努力成功克服種種困難，順利完成考試，希望他們可以放鬆心情，迎接充滿希望的未來。

蔡若蓮揀選了一個「定」字送給DSE考生。（社交平台圖片）

她更親自撰寫「定」字送考生，「知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得。」她希望學生在規劃前路時，有清晰的目標，堅定前行，相信自己，又強調條條大路通羅馬，只要不放棄，終必夢想成真。教育局更發起了「一人一字勉考生」網上運動，蔡若蓮呼籲市民參加，為考生們送上祝福和鼓勵。

教育局「一人一字勉考生」網上運動

日期：2022年7月15-7月20日

方案：
1 選擇一字，並以毛筆或箱頭筆書寫在A4紙上
2 準備解釋背後的心意
3 上載圖片（人物及大字可同框合照）及文字解釋於各自facebook網頁
4 附加hashtag :
#一人一字勉考生
5 tag 教育局局長專頁

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責任編輯：郭詩詩

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