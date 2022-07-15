【明星育兒】 嚴母何嘉莉最重三孩品格培養　讓孩子學習音樂體育有助增強決心

▲ 何嘉莉自認是嚴母。

型媽何嘉莉（Lillian）育有3個孩子，在9年的育兒路上遇過大大小小的問題，像早前一家五口確診新冠肺炎，幸好全家已打疫苗很快便痊癒。在管教上，她自認是嚴母，着重培育孩子品格，還要求他們具備「一文一武」（音樂及體育）的才能，因可培養決心和恒心，就算遇到問題也不易放棄。

▲ 每逢大時大節，一家人會一起慶祝。（被訪者提供圖片）

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何嘉莉的3個孩子，大仔9歲、二女4歲及細女3歲，雖然有工人姐姐幫手，但Lilian凡事都親力親為，故此相當忙碌。早前第五波疫情，一家人齊中招，她說當時手忙腳亂。「丈夫、大仔及二女先確診，他們在家隔離。我便主力照顧細女，經常以消毒劑清潔家居，雙手變得又乾又甩皮。」

後來細女及她也受感染，細女更出現高燒及輕微幻覺，令她相當擔心。「我打電話問醫生，他說這是正常情況，叫我不用擔心及先觀察，後來兩、三天後便退燒。」

一家人曾齊齊中招

衣不解帶照顧細女雖然辛苦，Lilian說卻有意外發現。「當時一家五口在房間自我隔離，大仔自己一間房，二女就跟爸爸，我負責照顧細女，但我們每餐飯都會『一起食』，因3個孩子都開着電腦視像畫面，一邊食飯一邊傾偈，原來他們的感情這麼好呢！」

兄妹相處和睦，全靠媽媽教導有方。「每天晚飯時間，我要三兄妹講出每位家庭成員這天做得最好的一件事，讓他們學會發掘別人的優點，懂得互相欣賞及尊重。」

▲ 一家人不時出外露營，讓孩子接觸大自然。（被訪者提供圖片）

要有「一文一武」才能

自稱是嚴母的Lilian，還很着重品格的培育。「我丈夫在外國長大，比較傾向讓小朋友自由發展，但我較為緊張，尤其管教上更要求嚴格。我最着重禮貌，在公眾場所不能喧嘩，見到人要主動打招呼，這些基本禮貌必須要做得到。而且大家在說話時，不能互亂插嘴，因3個小朋友經常爭着發表自己意見，我便會要他們耐心等待，又或舉手才能說話。現在趁他們年紀還細，應要好好指導，否則若日後行為有差池，便會被人說沒有家教。」

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學術上，Lilian從不要求孩子要高分數或表現出眾，但必具備「一文一武」的才能。「學音樂是一種修養，可鍛練耐性和恒心，幫助情感抒發。運動就可強身健體，又可訓練團體合作的精神。」

疫情前，大仔參加足球、游泳及鋼琴班，二女及細女學溜冰。疫情後大部分運動課程也停止，大仔的鋼琴班就一直有維持。「他經常坐不定，很抗拒練琴，我要督促他練習，早前他成功考獲鋼琴三級證書並取得Distinction，我跟丈夫都很驚訝獲佳績。其實我要求他們要有一文一武，最希望培養他們對完成一件事的決心和恒心，將來面對困難事情都不易退縮。」

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▲ Lilian說幸好家中多小朋友，疫下停課留在家都有玩伴。（被訪者提供圖片）

9歲的大仔已逐步踏入青春期，Lilian自言現在已開始做準備。「由於青春期很受同伴的影響，故此大部分學校旅行或義工活動，我都跟大仔一起參與，希望多認識他的同學，並了解他們的相處方式，有助我日後了解大仔青春期的發展。」

緊張媽媽為子女失眠

每日照顧三名子女，Lilian自言仍很緊張，源於追求完美的性格。「我本身是一位緊張大師，對小朋友尤其嚴重，我會為大仔明天帶甚麼飯盒而苦惱，又會為兩個女的午飯費盡心思，因想設計不同種類的營養菜式，引起他們的食慾，不過就因想得太多經常失眠，後來我決定提早幾天設計餐單，有更多時間準備，心情也會較放鬆。」

▲ 一家確診新冠肺炎要進行隔離，兄妹經常靠Face Time視像對話。（被訪者提供圖片）

在育兒路上面對不少問題，同時也發生很多趣事。「有天我為孩子煮好晚餐，自己就簡單飲罐頭湯，大仔問我可否讓他飲一點湯，因罐頭湯過期，我便向他解釋不健康不適合小朋友飲。大仔便喊着說：『媽媽不要吃不健康的食物，我不想你死！』兩個女聽到後便跟大哥一起喊，我安慰他們：『飲過期罐頭湯並不會死，不用擔心。』其實我很窩心，因知道他們很錫媽媽。」

享受疫下家庭生活

疫情兩年間，學校經常上網課，很多媽媽都吃不消，Lilian卻很享受疫下的新生活模式。「疫情前，我每天早上6點起床為大仔準備飯盒，7時送他乘校車，回家便同大女及細女食早餐，8時送女兒返學。中午接二女放學後，下午跟孩子做功課，還要準備晚餐，十分忙碌。疫情期間上網課，大仔可以自己處理，我只需同二女一起上網課，下午放學後可以一起玩及傾偈，我反而更加輕鬆。」

網課不用出外，Lilian仍堅持每天帶小朋友出外做運動。「小孩精力充沛需要放電，每天放學後我揸車帶他們到一些人較少的地方，又或樓下公園一起做運動。如果爸爸一起參與，便會跟我及大仔玩滑板，兩個女因年紀細會玩Scooter，大家玩得好開心。」

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雖然湊仔忙碌，但最近Lilian簽了新經理人公司Cool Style投入工作。「第五波疫情緩和後工作陸續恢復，我有參與時裝方面的工作，去年我翻唱從前的舊歌，希望有不同的嘗試。」

早前因錄音工作，經常要到錄音室，仔女便向她投訴。「他們問我為何晚晚出外不一起食晚飯，我便解釋媽媽工作可以學到新知識，就像返學一樣。」

同時，她亦報讀了心理學課程，希望可以多了解小朋友的心理，有助照顧3個孩子，這位媽媽果然偉大！

▲ Lilian每天會帶孩子出外運動，讓他們有充足的放電時間。（被訪者提供圖片）

撰文：招美寶