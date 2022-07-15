【回歸】陳煒受網民負評終獲洗白　郭晉安投入學拋鑊致抽筋

TVB劇集《回歸》自開播後，劇情圍繞區耀祖（郭晉安飾）與鄧麗娟（陳煒飾）爭奪「粵德居」名字為中心點。對於二人離合，有人覺得年青版耀祖（何廣沛飾）太小氣，令二人明明相愛卻被逼離婚。有人認為麗娟從年青版（陳曉華飾）開始已自把自為。

為幫耀祖解困，網民自發性為「粵德居」改名，如：耀記粵德居、祖記粵德居、正宗粵德居、傳統粵德居。

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麗娟獲「洗白」

開播後遭受不少負評的麗娟昨晚終獲「洗白」。劇情講述2003年沙士期間耀祖「中招」送院、加上經濟蕭條，粵德居一度財困陷危機。麗娟得知真相後，即趕返香港探望耀祖及照顧細仔家健，又暗地匯錢給粵德居渡危機。

原來當年麗娟為幫忙打理酒樓濕疹發作，但為不想耀祖擔心選擇隱瞞。不過細心的耀祖還是發現，並悄悄將麗娟最愛的招牌生炒骨改良，以蜜桃及士多啤梨代替濕熱的菠蘿，又加入菊花茶幫助清熱毒。

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郭晉安學拋鑊

相關戲份更能見識安仔廚藝，由備料到拋鑊均有板有眼。原來安仔像廣沛一樣有跟傳統老師傅學習拋鑊，期間更一度投入至抽筋！

雖然如此，安仔並未因而有陰影，回家後更拿出重達3斤12兩（約5磅重）的私伙鐵鑊「日練夜練」：「佢哋話要掂住個邊咁樣兜吖嘛，我又唔信我日日咁練練到開工我唔得！」

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安仔演技獲讚

他與周嘉洛的父子互動網民亦大為受落，直指二人好夾；又指「演乜似乜」的安仔，或能憑「固執老竇」一角問鼎視帝：「安仔演技無得彈，做呢個有少少固執但其實好好人嘅老竇做得幾好」、「安仔演技根本已經爐火純青」、「郭晉安不嬲做戲都好好，好易帶到你入戲」、「安仔呢啲傳統大男人，愛人哋又唔出聲」。