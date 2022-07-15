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【商場優惠】旺角MOKO新世紀廣場大口仔夏日Music Camping　設6大山系露營打卡區+夏日消費賞

休閒消費 13:33 2022/07/15

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熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

MOKO新世紀廣場舉辦大口仔夏日Music Camping。（商場提供）

Sanrio剛於6月中公布《Sanrio Character Ranking 2022》結果，minna no tābō大口仔榮奪大家票選香港區最受歡迎角色第一位。為答謝一眾粉絲支持，大口仔孖住女友nako-chan及弟弟maakun於MOKO旺角新世紀廣場
與大家見面，以音樂迎接開心盛夏。

商場以「MOKO．minna no tābō 夏日Music Camping」主題活動揭幕，由即日至8月20日，場內會設有6大山系露營打卡裝置，包括音樂茶座露營車、溫馨帳幕營火、BBQ野餐燒烤區、nako-chan 野餐區、大口仔休息小站及maakun 音樂鞦韆，讓大家盡情打卡。

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場內更設有大口仔期間限定店，售賣200多款Sanrio及大口仔主題精品， 當中包括多款獨家發售的會場限定新品，星級推介有大口仔露營野餐必備精品、會場優先發售新品、人氣Kuromi精品等，粉絲們切勿錯過。

The Point會員於MOKO商場任何商戶內，即日以電子貨幣消費滿指定金額，即送指定購物贈券兼賺消費積分，如滿$800送$100時尚服飾及兒童用品贈券一張、滿$2,000送$250 MOKO指定購物贈券、滿$7,000送$750，每日共150 套。6pm後更設加碼賞，以滿$500或以上之電子消費發票，即可換領$50指定商戶贈券及一小時免費泊車券。

記者︰黃依情

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