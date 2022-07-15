  • 33°C
香港時間 : 2022715日 (週五) 14:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場優惠】ifc商場推出Cake & Bake甜點禮遇　6折$125購限時4款特選甜點組合

休閒消費 13:53 2022/07/15

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

ifc商場聯同10大甜點品牌推出Cake & Bake甜點禮遇。（商場提供）

由即日起至7月25日，ifc商場與10個馳名甜點品牌合作推出Cake & Bake甜點禮遇，特選4款甜點組合，以低至6折優惠登場。限量4款Sweet Treats Trial Pass特選甜點組合在KLOOK網上平台，以$125發售，每款組合均精心搭配3件不同品牌的蛋糕、麵包或甜品，以及一份環保三文治袋或天然蜂蠟布禮品。

    點擊圖片放大
    +2

Cake & Bake活動聯同10個來自世界各地的品牌，由本地熱門蛋糕專門店，到法國殿堂級糕點品牌均應有盡有，包括DALLOYAU、PAUL LAFAYET、SAKImoto Bakery、LIFETASTIC PATISSERIE等。商場一樓同時設有高達2.5米的大型海綿蛋糕造型裝置，必定成為甜品控的打卡熱點。

顧客只需在KLOOK平台上以$125選購以上Sweet Treats Trial Pass特選甜點組合後，即可憑電子禮券上的QR Code到指定餐廳換取甜點，以及在商場一樓
換取一份三文治袋或天然蜂蠟布。

記者︰黃依情

相關文章

【飲食速報】LINE FRIENDS X 雀巢牛奶公司期間限定杯乳酪　買滿$30加$35換購特別版竹托盤
12:27 2022/07/08
【飲食速報】LINE FRIENDS X 雀巢牛奶公司期間限定杯乳酪　買滿$30加$35換購特別版竹托盤
【美食速報】韓國「POP POP果汁 x 唧唧冰」登陸香港　2合1低卡果汁沙冰7款口味選擇
11:08 2022/07/11
【美食速報】韓國「POP POP果汁 x 唧唧冰」登陸香港　2合1低卡果汁沙冰7款口味選擇
【商場優惠】旺角MOKO新世紀廣場大口仔夏日Music Camping　設6大山系露營打卡區+夏日消費賞
今日 13:33
【商場優惠】旺角MOKO新世紀廣場大口仔夏日Music Camping　設6大山系露營打卡區+夏日消費賞

你可能感興趣

【飲食速報】LINE FRIENDS X 雀巢牛奶公司期間限定杯乳酪　買滿$30加$35換購特別版竹托盤
12:27 2022/07/08
【飲食速報】LINE FRIENDS X 雀巢牛奶公司期間限定杯乳酪　買滿$30加$35換購特別版竹托盤
【美食速報】韓國「POP POP果汁 x 唧唧冰」登陸香港　2合1低卡果汁沙冰7款口味選擇
11:08 2022/07/11
【美食速報】韓國「POP POP果汁 x 唧唧冰」登陸香港　2合1低卡果汁沙冰7款口味選擇
【商場優惠】旺角MOKO新世紀廣場大口仔夏日Music Camping　設6大山系露營打卡區+夏日消費賞
今日 13:33
【商場優惠】旺角MOKO新世紀廣場大口仔夏日Music Camping　設6大山系露營打卡區+夏日消費賞
著數優惠 餐廳情報 美食 商場活動 網上購物 Klook 麵包 三文治 商場 甜品

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
21:43 2022/07/13
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關
17:27 2022/07/14
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關