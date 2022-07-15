【聲生不息】炎明熹向葉蒨文林子祥致敬全場淚崩　Gigi：他們永遠天真浪漫

▲ 後晚播映的《聲生不息》充滿洋蔥位。

TVB節目《聲生不息》將於後晚（7月17日）播映最後一集，當中葉蒨文及林子祥獲頒榮耀人物，席間炎明熹向兩位前輩致敬，大讚二人對樂壇上有著重要意義，當中她說道：「最重要的是，他們永遠保持天真和浪漫的相處狀態，呈現愛情最美好的樣子」，令到Sally感動到爆喊。

【聲夢傳奇】炎明熹分享《聲生不息》幕後點滴 Gigi感謝曾志偉：無價的機會

最新影片推介：戴耀明專訪

本周日TVB將播映2小時45分的香港版《聲生不息》，主題為「金曲盛典」下集，除了克勤隊及千嬅隊將繼續進行金曲對決，並設有頒獎及致敬環節。

當中炎明熹（Gigi）以新生代歌手身份向前輩葉蒨文（Sally）及林子祥（Lam）致敬，令整晚佈滿洋蔥位。

▲ Gigi的致敬演講獲得近乎一致好評。（TVB提供）

Gigi負責講致敬詞

Gigi說致敬詞時也忍著淚水，當中她說道：「如果你問我港樂的意義是甚麼，我想答案是林子祥和葉蒨文。如果你問我《聲生不息》的意義是甚麼，我想應該是在這個時代下，我們還依然擁有林子祥和葉蒨文。」

她續說：「最重要的是，他們永遠保持天真和浪漫的相處狀態，呈現愛情最美好的樣子。」

之後在全場如雷掌聲及接連不斷的歡呼聲下，Sally與阿Lam手牽手上台接受殊榮。原本哭成淚人的Sally，甫上台即大放笑彈：「給我們兩個獎，我們是一家人，一個就夠喇，很重！」

之後Sally開玩笑說在場所有歌手都是自己的孩子：「我們好像把你們全部都生出來了！」

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

Gigi坦承超緊張

至於出名寡言的阿Lam，即笑指Gigi是全場唯一說話比自己慢的歌手，之後再以「差不多喇，因為很晚喇，我已經很睏喇」，為得獎感言畫上句號。

內地網民大嘆感動，並讚Gigi在《聲生》舞台額外展現了搞笑、跳舞、棟篤笑及演講能力，甚有潛質向「全能藝人」方向發展：「啖吐得體、感情真摯」、「好淡定、前途無可限量」、「Gigi每一次都能把每一件事情做到很高水準」。

Gigi接受無綫娛樂新聞台訪問時明顯害羞，談及當日自己表現更四度搲頭，十分可愛。

Gigi感激指導她致敬部分的兩名導演，並坦承上台一刻超級緊張：「我真係第一次喺台上講一大堆嘢，仲要係咁有份量嘅詞，係一種出奇同新奇嘅緊張。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【聲生不息】林子祥回味昔日香港樂壇盛世 阿Lam念離世好友：他們的音樂永留心裏

不捨台前幕後

說到錄影最後一集，Gigi哭了很多遍：「我對於呢一日真係好無語，真係好好喊唔知點解，非常估唔到我竟然會一日喊咁多次。我上台攞獎時有同千嬅姐一齊喊，我仲攬住佢話：『唉吔真係好煩呀，我仲有歌未唱！』」

Gigi續指綵排時其實有成功忍住淚水，可惜正式致敬時卻因Sally和阿Lam「破功」：「我見到佢哋喺度喊，我就OK，喊！然之後大家都喺度喊，咁我就更加忍唔住Bla Bla Bla。」

她感激兩位前輩一路以來對她的痛錫：「有一次我感冒，Sally姐就即刻打電話：『你係咪感冒呀？我呢度有啲藥呀。』然後Lam老師會主動過嚟叫我『唔好怕醜，放開啲』。」說到此處，Gigi眼泛淚光謂：「佢真係好似爺爺咁。」

回港在即的她，坦言不捨「聲生」台前幕後，並大賣關子指自己在慶功宴做了一個「大舉動」：「本身比較慢熱，但我發現好多人對我好好，佢哋會唔介意同我講嘢，經過呢100日，我收獲咗好多友情。