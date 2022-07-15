【捐餅送暖】K11集團邀公眾購旗下月餅轉贈基層　優惠價298元一盒

▲ （K11集團提供）

臨近中秋佳節，K11集團舉辦月餅捐贈活動，邀請員工及社會各界人士購買集團推出的月餅，贈予基層人士。集團會將各界捐贈的月餅交予「Share for Good 愛互送」平台，以送到有需要人士手上。

多年來，K11集團每逢佳節都為員工送上應節食品，與員工同享節日喜悅。今個中秋節，K11集團亦會向各員工送上月餅乙盒。然而疫情持續，影響各行各業，加上近月糧油食品漲價，不少基層仍缺乏物資。因此，K11集團舉辦「人月兩團圓 月餅傳愛意」月餅捐贈活動，讓員工可以選擇捐出公司送贈的月餅，或捐款額外購買K11集團月餅贈予有需要人士。

▲ （K11集團提供）

為傳揚關愛精神，集團同時邀請各個企業合作伙伴及公眾參與是次活動。企業伙伴於7月邀請公司內部員工參與活動，公眾亦可由即日起至8月12日，透過K11 Design Store網頁或掃瞄二維碼登記及付款。活動期間，所有經上述渠道購買的月餅，均以優惠價298元發售，原價488元。K11會將各界捐贈之月餅交予「Share for Good 愛互送」，由該平台於8月30日起透過受惠機構捐予有需要人士。

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責任編輯：陳麗娜