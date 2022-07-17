【金像獎2022】王丹妮憑《梅艷芳》奪最佳新演員　　Louise台上感謝梅姐智叔

▲ 王丹妮（Louise）憑《梅艷芳》奪最佳新演員獎。

首度主演電影即獲提名最佳新演員及最佳女主角的王丹妮（Louise）憑《梅艷芳》封后！早前Louise已在香港電影導演會年度大獎勇奪最佳新演員獎項，身為大熱的她最終在金像獎再下一城。

王丹妮在台上說：「多謝金像獎 ，多謝梅姐 ，多謝古生和整套劇的幕後工作人員，有他們才能成就這齣劇。」 又感謝家人成為其最強後盾！

最後，她特別感謝已故資深演員廖啟智，指對方教導了她很多，才能演好此角，會繼續做好自己。

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模特兒出身

現年32歲的Louise出生於單親家庭，家境清貧，不過幸好她天生擁有高挑身型，早在初中時，身高已約167cm，故在13、14歲開始便做兼職模特兒幫補家計。

在17歲更已為國際名模，Louise當時參加Elite模特兒比賽，先後奪得香港區冠軍和亞太區總冠軍，並正式入行做時裝模特兒，更曾代表香港參加亞太區總選兼奪得冠軍，並於日本及米蘭等行時裝騷，踏上Chanel、Dior等著名品牌的時裝騷舞台，亦從此展開其模特兒生涯。

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演《梅艷芳》獲讚

在2016年尾，Louise參加《梅艷芳》全亞洲區角色選拔，直至2017年11月「安樂影片」老闆江志強和導演梁樂民選定Louise飾演梅艷芳。

Louise曾接受TOPick訪問表示，知道當選後反而太驚而出國逃避：「怕到要買機票去泰國走佬，躲在酒店房內哭了兩天，真的是滿腦子問題，很擔心且有很大的壓力，能不能夠做好呢？應如何去做呢？」她哭了兩日後，鼓起勇氣踏出酒店房：「決心要做好這件事，不想辜負團隊對我的信任，也不想辜負梅姐。」

由於她毫無演戲經驗，她需接受電影公司安排為期6個月的訓練，學演技、跳舞等，電影《梅艷芳》於2018年正式開拍，在去年正式上映。

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曾意外懷孕

現實中的Louise在23歲時與男友性格不合而分開，可是她卻早已意外懷孕，愛女隨母姓喚王芷欣（Affa）。由於有着單親家庭成長的陰影，她在工作以外的時間全留給女兒，盡心盡力給她雙倍的愛，當時的她曾坦言「我以為自己不會再拍拖。」

及後，她經朋友介紹下認識羅孝勇，對方對她十分愛錫，令她對愛情重拾信心，他們拍拖約4年後，於2020年結婚。Louise與羅孝勇結婚後，Affa亦改隨繼父姓，改名為羅芷欣，一家三口幸福美滿。

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記者：梁樂欣、陳淑霖