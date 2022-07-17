  • 30°C
香港時間 : 2022717日 (週日) 20:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金像獎2022】王丹妮憑《梅艷芳》奪最佳新演員　　Louise台上感謝梅姐智叔

娛樂 20:26 2022/07/17

分享：

分享：

熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

王丹妮（Louise）憑《梅艷芳》奪最佳新演員獎。

首度主演電影即獲提名最佳新演員及最佳女主角的王丹妮（Louise）憑《梅艷芳》封后！早前Louise已在香港電影導演會年度大獎勇奪最佳新演員獎項，身為大熱的她最終在金像獎再下一城。

王丹妮在台上說：「多謝金像獎 ，多謝梅姐 ，多謝古生和整套劇的幕後工作人員，有他們才能成就這齣劇。」 又感謝家人成為其最強後盾！

最後，她特別感謝已故資深演員廖啟智，指對方教導了她很多，才能演好此角，會繼續做好自己。

最新影片推介：戴耀明訪問

模特兒出身

現年32歲的Louise出生於單親家庭，家境清貧，不過幸好她天生擁有高挑身型，早在初中時，身高已約167cm，故在13、14歲開始便做兼職模特兒幫補家計。

在17歲更已為國際名模，Louise當時參加Elite模特兒比賽，先後奪得香港區冠軍和亞太區總冠軍，並正式入行做時裝模特兒，更曾代表香港參加亞太區總選兼奪得冠軍，並於日本及米蘭等行時裝騷，踏上Chanel、Dior等著名品牌的時裝騷舞台，亦從此展開其模特兒生涯。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

演《梅艷芳》獲讚

在2016年尾，Louise參加《梅艷芳》全亞洲區角色選拔，直至2017年11月「安樂影片」老闆江志強和導演梁樂民選定Louise飾演梅艷芳。

Louise曾接受TOPick訪問表示，知道當選後反而太驚而出國逃避：「怕到要買機票去泰國走佬，躲在酒店房內哭了兩天，真的是滿腦子問題，很擔心且有很大的壓力，能不能夠做好呢？應如何去做呢？」她哭了兩日後，鼓起勇氣踏出酒店房：「決心要做好這件事，不想辜負團隊對我的信任，也不想辜負梅姐。」

由於她毫無演戲經驗，她需接受電影公司安排為期6個月的訓練，學演技、跳舞等，電影《梅艷芳》於2018年正式開拍，在去年正式上映。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

曾意外懷孕

現實中的Louise在23歲時與男友性格不合而分開，可是她卻早已意外懷孕，愛女隨母姓喚王芷欣（Affa）。由於有着單親家庭成長的陰影，她在工作以外的時間全留給女兒，盡心盡力給她雙倍的愛，當時的她曾坦言「我以為自己不會再拍拖。」

及後，她經朋友介紹下認識羅孝勇，對方對她十分愛錫，令她對愛情重拾信心，他們拍拖約4年後，於2020年結婚。Louise與羅孝勇結婚後，Affa亦改隨繼父姓，改名為羅芷欣，一家三口幸福美滿。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

記者：梁樂欣、陳淑霖

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【梅艷芳】王丹妮從名模成影壇矚目新星　勇敢單親媽媽Louise遇真命天子羅孝勇
17:02 2021/11/13
【梅艷芳】王丹妮從名模成影壇矚目新星　勇敢單親媽媽Louise遇真命天子羅孝勇
【金像獎2022】王丹妮憑處女作《梅艷芳》入圍　與吳君如+鞏俐+周秀娜+劉雅瑟爭影后
14:24 2022/02/16
【金像獎2022】王丹妮憑處女作《梅艷芳》入圍　與吳君如+鞏俐+周秀娜+劉雅瑟爭影后
【梅艷芳】入圍大阪亞洲電影節　王丹妮：希望更多人認識這位香港傳奇天后
18:45 2022/02/17
【梅艷芳】入圍大阪亞洲電影節　王丹妮：希望更多人認識這位香港傳奇天后
【電影金像獎】《梅艷芳》獲12項提名　王丹妮競逐影后靠一招減壓
11:25 2022/05/17
【電影金像獎】《梅艷芳》獲12項提名　王丹妮競逐影后靠一招減壓
【金像獎2022】《梅艷芳》王丹妮首拍電影即當女一　處女演出即贏口碑獲雙料提名
15:46 2022/07/08
【金像獎2022】《梅艷芳》王丹妮首拍電影即當女一　處女演出即贏口碑獲雙料提名
【金像獎2022】從百人中脫穎而出成《智齒》女主角　劉雅瑟迎戰鞏俐吳君如爭影后
11:47 2022/07/15
【金像獎2022】從百人中脫穎而出成《智齒》女主角　劉雅瑟迎戰鞏俐吳君如爭影后

你可能感興趣

【梅艷芳】王丹妮從名模成影壇矚目新星　勇敢單親媽媽Louise遇真命天子羅孝勇
17:02 2021/11/13
【梅艷芳】王丹妮從名模成影壇矚目新星　勇敢單親媽媽Louise遇真命天子羅孝勇
【金像獎2022】王丹妮憑處女作《梅艷芳》入圍　與吳君如+鞏俐+周秀娜+劉雅瑟爭影后
14:24 2022/02/16
【金像獎2022】王丹妮憑處女作《梅艷芳》入圍　與吳君如+鞏俐+周秀娜+劉雅瑟爭影后
【梅艷芳】入圍大阪亞洲電影節　王丹妮：希望更多人認識這位香港傳奇天后
18:45 2022/02/17
【梅艷芳】入圍大阪亞洲電影節　王丹妮：希望更多人認識這位香港傳奇天后
王丹妮 娛樂人物職業 演員 羅孝勇 梅艷芳 香港電影金像獎 電影 模特兒 娛樂行業

最高瀏覽

【住屋問題】2人輪候公屋獲派西灣河康東邨　需共用廚房事主心情跌落谷底
18:35 2022/07/16
【住屋問題】2人輪候公屋獲派西灣河康東邨　需共用廚房事主心情跌落谷底
【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
今日 15:03
【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
【癌症殺手】港婦雙腿痕癢似被過百蟻咬　全身變黃求醫驚揭確診胰臟癌
17:35 2022/07/16
【癌症殺手】港婦雙腿痕癢似被過百蟻咬　全身變黃求醫驚揭確診胰臟癌