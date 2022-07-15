【逃稅罪成】涉逃稅被裁定11項罪成　前港姐季軍寇鴻萍還押候判

▲ （陳國峰攝）

前港姐季軍寇鴻萍涉於9年內11次逃稅，當中包括訛稱與父親全年同住、虛報僱員薪金及辦公室助理支出等，令税務局少收約8.6萬税款。寇鴻萍早前否認11項蓄意意圖逃稅的傳票罪，經審訊後今（15日）於西九龍裁判法院被裁定全部罪名罪成。暫委裁判官裁決時指，從種種跡象顯示，被告明知有關資料是虛假，但仍然虛報，可見被告是蓄意逃稅。代律師求情時指，雖然被告的逃稅行為令稅務局少收逾8萬元，但最終仍被當作捐款捐出。被告還押至下周五(22日)判刑﹐以候背景報告。

被告寇鴻萍（59 歲）早前否認11項蓄意意圖逃稅罪，暫委裁判官裁決時指，本案共有9名控方證人，其中孫穎斌及鍾永慧均供稱未曾在被告公司工作，卻在稅務局信件發現自己任職於被告公司，遂向稅務局查詢。

暫委裁判官指，被告在警誡會面下稱，鍾由被告女兒聘請，並於跟隨被告會見客人，而孫、鍾兩人均協助被告工作。暫委裁判官指，被告必然知道提交報稅表載有兩人的記錄。

暫委裁判官指，被告對稅務一竅不通，全盤交由稅務代表處理，惟稅務代表卻表示沒有被告資料，暫委裁判官認為不可能是無中生有。暫委裁判官續指，從種種跡象顯示，被告明知有關資料是虛假，但仍然虛報，可見被告蓄意逃稅。

暫委裁判官裁定被告虛報與父親同住，考慮到被告的說法矛盾，以及案中警誡會面紀錄等因素，裁定被告11項蓄意意圖逃稅罪成。 代表律師求情時指，被告長期對慈善機構作出捐款，總額逾84萬元。雖然被告的逃稅行為令稅務局少收逾8萬元，但最終仍被當作捐款捐出。

代表律師又指，被告沒有案底，是次定罪會嚴重影響其聲譽，以及其持有的保險牌照或會被吊銷。同時本案歷時近兩年，對被告產生巨大精神壓力。暫委裁判官先索取背景報告，押後至7月22日判刑，被告需還押。

傳票控罪指，被告於2008年至2017年間，5次在提交課稅年度報稅表上簽署，確認父親寇賡發與她全年同住並無付出十足費用，以及3次在年度報稅表及梁寇鴻萍公司損益帳上簽署，確認辦公室助理支出總額為28.8萬元，另外3次在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上簽署，聲稱孫穎斌及鍾永慧在該些報稅年度內為僱員，及分別獲得9.6萬元薪金。

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記者：梁錦麟