  • 33°C
香港時間 : 2022715日 (週五) 15:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逃稅罪成】涉逃稅被裁定11項罪成　前港姐季軍寇鴻萍還押候判

社會 14:08 2022/07/15

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（陳國峰攝）

前港姐季軍寇鴻萍涉於9年內11次逃稅，當中包括訛稱與父親全年同住、虛報僱員薪金及辦公室助理支出等，令税務局少收約8.6萬税款。寇鴻萍早前否認11項蓄意意圖逃稅的傳票罪，經審訊後今（15日）於西九龍裁判法院被裁定全部罪名罪成。暫委裁判官裁決時指，從種種跡象顯示，被告明知有關資料是虛假，但仍然虛報，可見被告是蓄意逃稅。代律師求情時指，雖然被告的逃稅行為令稅務局少收逾8萬元，但最終仍被當作捐款捐出。被告還押至下周五(22日)判刑﹐以候背景報告。

被告寇鴻萍（59 歲）早前否認11項蓄意意圖逃稅罪，暫委裁判官裁決時指，本案共有9名控方證人，其中孫穎斌及鍾永慧均供稱未曾在被告公司工作，卻在稅務局信件發現自己任職於被告公司，遂向稅務局查詢。

暫委裁判官指，被告在警誡會面下稱，鍾由被告女兒聘請，並於跟隨被告會見客人，而孫、鍾兩人均協助被告工作。暫委裁判官指，被告必然知道提交報稅表載有兩人的記錄。

暫委裁判官指，被告對稅務一竅不通，全盤交由稅務代表處理，惟稅務代表卻表示沒有被告資料，暫委裁判官認為不可能是無中生有。暫委裁判官續指，從種種跡象顯示，被告明知有關資料是虛假，但仍然虛報，可見被告蓄意逃稅。

暫委裁判官裁定被告虛報與父親同住，考慮到被告的說法矛盾，以及案中警誡會面紀錄等因素，裁定被告11項蓄意意圖逃稅罪成。 代表律師求情時指，被告長期對慈善機構作出捐款，總額逾84萬元。雖然被告的逃稅行為令稅務局少收逾8萬元，但最終仍被當作捐款捐出。

代表律師又指，被告沒有案底，是次定罪會嚴重影響其聲譽，以及其持有的保險牌照或會被吊銷。同時本案歷時近兩年，對被告產生巨大精神壓力。暫委裁判官先索取背景報告，押後至7月22日判刑，被告需還押。

傳票控罪指，被告於2008年至2017年間，5次在提交課稅年度報稅表上簽署，確認父親寇賡發與她全年同住並無付出十足費用，以及3次在年度報稅表及梁寇鴻萍公司損益帳上簽署，確認辦公室助理支出總額為28.8萬元，另外3次在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上簽署，聲稱孫穎斌及鍾永慧在該些報稅年度內為僱員，及分別獲得9.6萬元薪金。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【假扮打針】涉替6人扮打針偽造疫苗接種紀錄　護士及主婦認罪候判
15:46 2022/07/14
【假扮打針】涉替6人扮打針偽造疫苗接種紀錄　護士及主婦認罪候判
【終極上訴】涉首宗藏膠索帶罪成判囚　地產經紀終院上訴得直
今日 10:40
【終極上訴】涉首宗藏膠索帶罪成判囚　地產經紀終院上訴得直
【保釋上訴】飲品店遭刑毀男生判教導所　高院申保釋候上訴獲批
今日 11:41
【保釋上訴】飲品店遭刑毀男生判教導所　高院申保釋候上訴獲批

你可能感興趣

【假扮打針】涉替6人扮打針偽造疫苗接種紀錄　護士及主婦認罪候判
15:46 2022/07/14
【假扮打針】涉替6人扮打針偽造疫苗接種紀錄　護士及主婦認罪候判
【終極上訴】涉首宗藏膠索帶罪成判囚　地產經紀終院上訴得直
今日 10:40
【終極上訴】涉首宗藏膠索帶罪成判囚　地產經紀終院上訴得直
【保釋上訴】飲品店遭刑毀男生判教導所　高院申保釋候上訴獲批
今日 11:41
【保釋上訴】飲品店遭刑毀男生判教導所　高院申保釋候上訴獲批
罪案 保險公司 稅務 退休金 稅務局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
21:43 2022/07/13
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關
17:27 2022/07/14
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關