【IB放榜】滬江維多利亞學校再添狀元　共誕生2狀元及9榜眼

▲ 滬江維多利亞學校（VSA）今年共誕生2名狀元及9名榜眼。（陳慧安攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）已於本月6日放榜，本港今年誕生93名考獲45分滿分的IB狀元。私立一條龍學校滬江維多利亞學校（VSA），再添1名考獲滿分45分狀元，共有2名狀元，以及9名取得44分的榜眼，歷年累計誕生了15名狀元。

美國升學讀工程學

新增的狀元郭嘉行（Henry）將於美國的伊利諾大學厄巴納–香檳分校攻讀工程學。他一直以來對科學和科技有濃厚興趣，曾參加康拉德挑戰賽（Conrad Challenge），並在2021年獲得了中國賽區金獎。校方讚揚他亦是一位才華洋溢的中國鼓手，以及出色的雙語辯論員。

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狀元盼加入聯合國

而另一位狀元黃駿崧（Jason）將赴倫敦大學學院（UCL）修讀法律，他希望加入聯合國，制定國際法體系以應對氣候變化。他認為，氣候變化是這代人面臨的最重大挑戰。他將在UCL探索法律與道德之間的張力，以及法律如何與當代問題互動。

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Jason從北京轉校過來VSA，他接受TOPick訪問時，認為IB課程比較全面，他亦有選讀歷史、經濟、生物等科目。他直言自己的成績很大部分與課外活動掛鈎，例如他作為VSA領袖生和英語辯論隊隊長，曾帶領辯論隊贏得香港中學辯論賽高級組冠軍。

他指參與辯論隊能鍛練他的思辨能力，幫助他多角度分析問題，提升英語口語和寫作能力。

課外活動和學術成績是密不可分的，也是相輔相成的。有人覺得IB課業壓力很大，但也不應放棄課外活動，課外活動對我們個人培育也很重要。

VSA學生及格率達100%，平均分為39.4，累計已誕生15名IB狀元。該校本年畢業生收到195份QS世界大學排名前50名的大學錄取通知書，以及11份全球前10名大學的法律、醫學、建築和航空工程的錄取通知書。

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責任編輯︰駱秀玲