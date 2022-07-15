【潮物速報】小米全新Xiaomi 12 Lite手機登場　$3,299設1億800萬像素主鏡+雙柔光自拍

▲ 小米推出Xiaomi 12 Lite，旗艦級自拍性能及時尚機身配色。（小米提供）

小米推出以「 柔光自拍 唯美定格 」為主題的 Xiaomi 12 Lite，這款全新機備有輕亮綠、輕亮粉及黑3色，時尚可愛。機身採用極緻纖薄設計，手感舒適，並以3鏡頭設計、包括1億800萬像素主鏡、800萬像素超廣角鏡及200萬像素微距鏡頭，更備有自拍專用的雙柔光LED燈等，這些拍攝功能均是一大亮點。

▲ 小米推出全新手機，邀來女神林明禎宣傳。

為迎合女性用戶需求，小米特意與韓國美粧品牌LANEIGE合作，推出NEO Cushion X Artist Novo 限量購物套裝，NEO Cushion是LANEIGE熱賣皇牌產品，以極致輕盈透薄粧容，達至自然遮瑕及超強持妝力效果著稱，與Xiaomi 12 Lite極緻輕薄及啞緻粉色特點不謀而合，讓大家也能拍下精彩一刻。

▲ 小米與LANEIGE合作，推出特別版NEO Cushion X Artist Novo限量套裝。（小米提供）

Xiaomi 12 Lite 售$3,299，將於7月19日8:30pm在mi.com率先發

售。而顧客凡於以下指定日期內購買Xiaomi 12 Lite，可獲額外獎賞：

於7月20日至26日期間，在mi.com、小米之家、各大運營商及零售商購買Xiaomi 12 Lite 的顧客，可獲贈小米行動電源20000 50W（價值：$299）

由7月20日起，在小米之家購買Xiaomi 12 Lite的首1,000名顧客，將可選擇小米行動電源20000 50W或 LANEIGE 限量版NEO Cushion X Artist Novo / 原裝NEO Cushion 作為贈品；同時有機會獲贈LANEIGE $100現金券一張及LANEIGE 20分鐘專業修眉服務兌換券一張。

記者︰黃依情