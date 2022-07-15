【奢華鏡仔】陳卓賢演繹CHAUMET最新飾物系列 Ian兩個造型展獨有風格
休閒消費 16:12 2022/07/15
今個夏天，Ian Chan再度與CHAUMET攜手合作為旗下Chaumet Bee My Love最新產品加持。無疑以行動證明沒被雪藏之說，宣傳照大玩兩個不同形象，Hellosss們見到應該安心晒，不如大家一起期待即將來到的演唱會打氣吧！
其實Hellosss都知Ian跟MIRROR其餘11子一樣，個個勤力過蜜蜂，正合法國國寶級品牌CHAUMET旗下Bee My Love系列！當然也因為上次反應超好，繼續誠邀Ian為此系列加持。
這個以象徵勤勞與拿破崙王權的六邊形蜂巢圖案為亮點，設計輕盈靈動，不同款式讓佩戴者可發揮創意，塑造出千變萬化的配搭。
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而鍾情簡約自然風格的Ian亦巧妙混搭和叠戴白金或玫瑰金戒指、手鐲及項鏈，創造出幾種簡潔而時尚的佩戴組合，更凸顯「情歌王子」的溫暖氣質。
在另一套造型照中，Ian手握著Bee My Love系列的新款吊墜。這款全新吊墜為一個由6個迷你六邊形組成的六角蜂巢設計，中間鑲嵌了一顆採用Taille Imperatrice切割、擁有88個切面的鑽石。
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記者：黃鑑江