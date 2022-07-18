從體操到運動治療　THEi高科院成就運動治療夢

自香港運動員於奧運會取得佳績，更多人關注運動發展，而運動治療的需求亦相應增加，香港高等教育科技學院（THEi高科院）設有運動及康樂管理（榮譽）社會科學學士課程，並率先引入運動治療專修科。課程不單讓學生能專注運動發展，更提供專業資歷及技能培訓，例如運動治療、運動教練以及康樂管理。學生需在三年級時選擇其中一個範疇作為專修科。課程畢業生吳恩言（Stephanie）是前香港體操代表隊運動員，她自小就練習體操，不時會受傷，久而久之就對物理治療產生興趣。在偶然下，她認識到THEi高科院運動及康樂管理學士課程，知道課程既與體育相關，又可修讀運動治療，於是選擇了報讀課程。

▲ THEi高科院運動及康樂管理學士課程率先引入運動治療專修科，此外，更設有運動教練以及康樂管理供學生選擇。

修讀THEi高科院運動及康樂管理社會科學學士課程的學生首兩年會學習三個專修科的基礎知識，亦會提供不同的實習機會，讓學生了解實際情況和知道自己的興趣所在。在三年級開始，學生就會依照個人興趣和能力選擇運動教練、運動治療或康樂管理專修範疇。



課程助理講師馮善明表示：「THEi高科院一向講求學以致用（Learn and Do），培育技術人才。在每一個學科，學校都會安排學生用一半時間來學習理論，另一半時間則將學到的理論加以實踐，並應用到實際情況，從而掌握箇中技巧。 另外，院校會安排學生到職場實習，加強學生的職場專業技能。」

▲ 課程助理講師馮善明

多元化實習 實踐治療技巧



目標清晰的Stephanie在三年級選擇了運動治療專修，除了自己一直熟悉的體操項目之外，她亦積極在不同類型的運動比賽中實習。「學校提供了很多現場（On Field）實習的機會，例如單車、跑步、七人欖球賽等大型比賽項目，讓我了解到不同運動項目的治療方式和常見傷患。」



同時，THEi高科院亦安排了診所實習，使她能接觸到運動員以外的病人，學到更多元化的治療技巧。她解釋：「在診所中可以接觸到大眾，很多時市民主要是患有慢性疾病，例如長期手痛和頸痛等。」而她也在體育學院實習過，發現運動員大多數是急性疾病，所以治療方案較為針對性，並需要長期觀察及治療。經歷過各種實習後，她獲益良多，更清楚運動治療師和物理治療師的實際工作和使命。

▲ 課程畢業生吳恩言

體操場上學以致用



另一方面，Stephanie修讀課程時仍身兼香港體操代表隊選手，除了上學，還要頻繁進行體操訓練和參加比賽。有時未能按照時間表上課、考試或進行實習，但學校和實習機構也很體諒，會為她安排特別的考試時間，實習機構也容許她有彈性的實習時間，令她可以順利畢業。Stephanie表示：「只要同學有合理的理由，都可與學校溝通，從而商討出解決方案，學校亦十分尊重同學。」她續指，課程理論與實踐的比例恰到好處，在學習理論後提供小班教學的技巧實踐機會，同學間可以互相提點和練習，為日後實習做好準備。



Stephanie表示修讀這個課程的最大得着是幫助她認識自己的身體，因為課程包括人體解剖醫學，涵蓋肌肉、骨骼、神經等知識。她亦學習到關於運動受傷後的處理，讓她懂得照顧自己的身體，最重要的是在訓練時更加專注自己的強項和弱點，預防受傷。



她所學的知識，也可以在體操隊中實踐：「我在修讀課程之後，有時也會和隊友進行康復練習，為她們做簡單的檢查和按摩。體操運動員的年紀偏小，她們在青春期發育要適應身體的變化時，我也會解答她們的疑問，減少她們受傷的機會。」

▲ 吳恩言能將課程所學應用在體操訓練上，助自己取得佳績及減少受傷。

緊貼業界需要 課程受業界認可



THEi高科院致力為業界培育專才，為學生未來的工作做好準備。為了讓課程能夠緊貼業界的需要，THEi高科院一直與體育業界保持聯繫，掌握最新消息，並為學生安排參觀及交流，做到「Work Ready, Future Ready」。



馮善明表示三個專修範疇均已獲業界的認可。在康樂管理方面，THEi高科院已成為康樂管理協會會員之一，學生畢業後可以在公園、沙灘、體育館、游泳池等各個康樂場地中負責行政工作和活動統籌等。



至於修讀運動教練的學生，畢業後可成為香港體育學院認可的運動教練和體能教練。「成為運動教練後，可以作為羽毛球隊、乒乓球隊等各專項運動的教練，也可以成為體能教練，為各個體育項目的體能訓練作出體能指導。」



馮善明續指，運動治療範疇更獲英國運動治療師學會認證，同學在修讀並成功畢業後即可成為運動治療師，輔助物理治療師等工作。「英國運動治療師學會每年會派專人到學校視察，觀察我們的教學過程和設備等是否符合要求。學校將根據他們提出的建議作出改善，令課程的認受性大大提高。」現時THEi高科院提供充足的實驗室、健身室、室內外運動場等學習資源予學生，提高他們的學習效能。

▲ THEi高科院為學生提供充足的實驗室、健身室、室內外運動場。

除了投身職場之外，學生也可以繼續進修，獲取不同的專業資格。Stephanie在THEi高科院以一級榮譽成績畢業後，則選擇到英國深造物理治療碩士課程，將在港考取物理治療師執業資格：「THEi高科院課程對修讀碩士有一定的幫助，我專修運動治療，學習了不少肌骨疾患相關知識，也認識到柏金遜、小兒麻痺等常經神經疾病，讓我更輕鬆理解碩士課程的內容。」



課程名稱：運動及康樂管理（榮譽）社會科學學士課程

辦學院校：香港高等教育科技學院（THEi高科院）

修讀年期：全日制：4年（入讀1年級）/ 2年（入讀3年級）

JUPAS課程編號：JSSV09

報名方法：中六同學可於2022年7月21日至7月23日期間的JUPAS個人時段內修改其課程選擇

持有高級文憑及相關學歷的申請人，可透過VTC入學申請平台報讀自資學士學位課程（三年級入學）#，詳情請瀏覽THEi高科院網頁



課程資料：https://www.thei.edu.hk/SRM-programme



香港高等教育科技學院（THEi高科院）

查詢電話：3890 8000（柴灣校園）

網址：www.thei.edu.hk

電郵：info@thei.edu.hk



註：#合資格的申請人能否被取錄需視乎申請人的學歷、其他學習經驗及成就、以及課程學額供求情況。



（特約）