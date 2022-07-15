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【東張西望】老人院86歲伯伯被哄假結婚　突病逝百萬積蓄即被提走

健康 15:16 2022/07/15

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二伯離世後一個月，百萬積蓄即被人從銀行戶口提取出來。

TVB資訊節目《東張西望》最近報道一位86歲老人院院友「二伯」疑似捲入騙財陷阱，引起外界關注。昨日（14日）播出的一集中，節目組再跟進事件，發現在二伯離世後一個月，其百萬積蓄即被提走。二伯的家人陳太受訪稱，不希望再有老人家受騙，並表示最內疚安排二伯入住這間老人院：「好像為他（二伯）找了一個陷阱。」

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二伯是陳太丈夫的哥哥，2019年因病暫住老人院，認識了負責人阿玲，入住期間二伯曾被建議「假結婚」，以申請阿玲的姊妹來港。及後二伯回家休養，阿玲帶了剛來港的姐姐阿娟到二伯家中，二伯曾向家人表示「唔知咩事」，而二伯原有的一個銀行戶口被註銷，戶口中100萬的存款，則被轉帳至二伯與阿娟新開的聯名戶口中。

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去年10月初，阿娟托人擬定一份「擬結婚通告書」，打算12月8日與二伯結婚。豈料10月底時，二伯因病入院，陳太在12月7日去探望二伯時剛巧遇上阿娟。二人就為二伯的身份證明文件起爭執：

咁啱個女人就喺度，咁我話醫院要攞二伯嘅身份證核對資料，佢唔肯畀。跟住我個日係醫院報警，警方嚟到講咗兩個鐘頭，佢都唔肯畀返身份證我地。

陳太憶述，最後要由女警搜身，阿娟才歸還二伯的身份證給陳太家人。由於「擬結婚通告書」上寫的日期是12月8日結婚，陳太相信二伯沒有與阿娟結婚。

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今年4月，二伯突然因病離世。他和阿娟的聯名戶口中的過百萬存款，在5月時被人分了兩次提走。節目主持人嘗試分別致電老人院負責人阿玲，以及她的姐姐阿娟了解事件，惟二人拒絕回應。

我最內疚就係因為我幫佢搵咗依間老人院，好似搵咗個陷阱畀佢咁。如果我搵第二間老人院，就唔會出現依件事。

雖然就算啲錢我地攞唔返，但我地都唔想有依啲無良老人院，去呃依度附近老人家。

大律師陸偉雄接受節目組訪問時表示，遺產即使存放在聯名戶口，如果將財產據為己有，會同時影響其他受益人。所以在法律上，如果這個人是不當提款，他都應該交還金錢給承辦人，再進行重新分配。如果他不肯交還，這就是一個盜竊罪，是要坐牢。

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責任編輯：羅嘉欣

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