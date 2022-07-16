【脂肪肝】瘦人都可能有脂肪肝　營養師推介8類護肝食物

▲ 營養師推介8類護肝食物

瘦人都可能有脂肪肝！若不及早改善，更會演變為肝硬化甚至肝癌。根據香港中文大學一項普查，本港有近100萬名港人患脂肪肝。台灣營養師余朱青在其facebook專頁指，並非體重超標的人才會脂肪肝，因不少人做身體檢查時發現，自己不肥胖，但也有脂肪肝。為此，她推介8類護肝食物，同時亦提醒大家避免吃5類食物，以減輕肝臟的負擔。

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何謂脂肪肝？

營養師余朱青發文分享護肝貼士。她指出，「脂肪肝」即是指肝臟細胞內聚集過多脂肪。一般來說，只要肝臟的細胞中，脂肪含量高於5%，就可以算是脂肪肝。近年來，大眾飲食偏向精緻及西化，同時也攝取較高熱量，加上飲酒過量，以及糖尿病患者增加，導致有脂肪肝的人士比率也逐年增加。但她強調，脂肪肝是可以逆轉的。她說：「只要體重減輕5至10%，就能改善體內脂肪肝的程度，所以有脂肪肝的朋友應該積極開始逆轉脂肪肝。」

改善脂肪肝的食物

余朱青表示，維持肝臟健康，可以從調整生活型態著手。保持均衡飲食並定期做運動，也可改善脂肪肝情況。她表示，多吃天然蔬果有助護肝。因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然輔酶人體無法自行合成，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下4類食物，改善脂肪肝問題：

1. 抗氧化蔬果

可以多攝取天然的抗氧化蔬果，包括含維他命A、B、C、E以及含花青素、胡蘿蔔素的蔬果：

維他命C：如番石榴、 奇異果

維他命A：如菠菜、蘿蔔、芒果、木瓜

花青素：如茄子、葡萄

茄紅素：如番茄、南瓜

有解毒能力的綠色蔬菜：如椰菜花、西蘭花、椰菜、白菜

2. 含藻褐素的食物

褐藻類的海帶及昆布：含有豐富水溶性膳食纖維，當中的藻褐素（Fucoxanthin）可促進脂肪代謝，提升代謝功能，降低胰島素抗性，所以能避免脂肪囤積在肝臟並形成脂肪肝。

3. 含蛋白質的食物

因為肝臟有細胞再生的能力，當肝臟發炎受傷，有足夠蛋白質才可啟動自行修復的能力，所以可多選用優質蛋白質含量高的食物。

例子：黃豆製品、豆腐、豆乾、豆漿、或低脂瘦肉等。

4. 原形食物

選用的食材要以原形食物為主

避免加工食品、油炸食物及避免攝取過多的鹽及食品添加劑 ，以免加重肝臟的負擔。

余朱青表示，除了吃對肝臟有益的食物 ，保肝也應避免吃以下食物：高脂、高糖、高鹽食物；酒精；來歷不明的草藥補品。她指出，從發現脂肪肝到完全恢復，正常最多需要4至5年時間，但只要持之以恆，脂肪肝是有機會痊癒的。

8類護肝食物

余朱青表示，護肝要從減輕肝臟負擔做起，平日保持均衡飲食，吃原形食物，多吃蔬果，少吃加工食物。她指出，吃對食物是護肝的有效方式，建議進食含以下8類營養素的食物：

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內容獲「余朱青 營養師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣