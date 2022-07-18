【中一叩門】移民潮持續升中放榜攻略　2022學年港島區熱門官津中學叩門詳情

▲ 2022學年港島區熱門官津中學叩門詳情。

升中派位結果將於7月26日公布，如果獲派心儀中學當然可喜可賀，但若結果不理想，就要準備「叩門」。不少熱門官津中學都有少量叩門名額，部分學校已於網頁上載了叩門申請詳情，TOPick致電學校查詢，並根據學校網頁資料，整理了港九新界的熱門官津中學叩門資訊，以下為港島區學校資料，希望助家長為子女考入心儀學校。

由於適齡學生人數減少加上移民潮，今年約有50,500名學生參加中一派位，按年跌幅約4.8%。TOPick早前統計過全港18區有9,772個英中學額，按年跌3%，平均5.2人爭1位，比去年稍緩。不過，熱門中學競爭仍然激烈，若家長想為子女叩門入讀，就要提早準備和留意詳情。

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中西區

英皇書院

申請日期：7月26日上午9時至27日下午4時半

面試日期：7月29日（英語及廣東話面見）

所需文件：

申請表

申請人身份證副本（須出示正本檢查）

小四至小六成績表副本

入學註冊證（如適用）

傑出才能證明（包括獎狀及其他有關文件）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

高主教書院

申請日期：7月26日上午8時半至下午4時半

面試日期：8月1日（個別通知）

所需文件：

申請表

派位證副本

申請人身份證副本

小五至小六成績表副本

活動比賽證書不多於10張A4

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：致電學校查詢

聖嘉勒女書院

申請日期：7月26日下午1時前

面試日期：個別通知

所需文件：

申請表

學生相1張

小五至小六成績表副本

課外活動及獎項副本

入學註冊證副本

選校表格副本

申請人身份證及出世紙副本

浸禮證明（如適用）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

聖若瑟書院

申請日期：7月27日

筆試日期：7月29日

所需文件：

申請表

申請人身份證副本

小五至小六成績表副本

派位證副本

入學註冊證副本

課外活動或獎項副本

入學試考試費$50

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

東區

港島民生書院

申請日期：7月26日上午8時半至下午4時

筆試日期：7月28日

所需文件：

申請表

小五及小六成績表

中一入學註冊證副本

「中一自行分配學位申請表」家長存根影印本（適用於曾申請該校「中一自行分配學位」者）

統一派位選擇學校表格

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

聖馬可中學

申請日期：7月26日上午9時至7月27日中午12時

面試日期：沒有提及

所需文件：

小六成績表副本

課外活動及獎項副本

申請表格：尚未公布

申請詳情：按此連結

嘉諾撒書院

不設叩門位

張祝珊英文中學

在自行派位階段選報該校，曾獲得面試機會但落選，會自動排於後備名單，毋須額外申請。

校方會於放榜後，再甄選合適的申請人在7月28日或之前到校面試。

南區

香港真光書院

申請日期：7月26日上午9時至下午4時

筆試日期：7月28日

所需文件：

申請表

2020/21及2021/22成績表正本及副本

獎項證書副本或獎項照片

教育局派發的中一派位證正本及副本（如適用）

學生相1張

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

聖公會呂明才中學

申請日期：7月26日下午4時前

筆試日期：7月28日

所需文件：

申請表

申請人身份證副本

派位證副本

小六成績表副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

灣仔區

瑪利曼中學

申請日期：7月26日上午9時起

面試日期：尚未公布

所需文件：

申請表

小五、小六成績表副本

派位證副本

課外活動及獎項副本

申請表格：7月26日上午9時起到校索取

申請詳情：須致電學校查詢

皇仁書院

申請日期：尚未公布

申請詳情：於放榜前1至2日致電學校查詢或留意學校網頁公布

嘉諾撒聖方濟各書院

申請日期：7月26日上午9時至27日下午4時

面試日期：個別通知

所需文件：

申請表

派位證副本

小四至小六成績表

申請人身份證副本或出世紙副本

課外活動及獎項副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

香港真光中學

申請日期：尚未公布，取決於學年中一學額剩餘人數

申請詳情：按此連結

香港華仁書院

申請日期：尚未公布，取決於學年中一學額剩餘人數

申請詳情：按此連結

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責任編輯：林愛娜