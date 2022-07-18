  • 31°C
香港時間 : 2022718日 (週一) 13:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
前往
掃描開啟:

【中一叩門】移民潮持續升中放榜攻略　2022學年港島區熱門官津中學叩門詳情

12:15 2022/07/18

分享：

分享：

熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

2022學年港島區熱門官津中學叩門詳情。

升中派位結果將於7月26日公布，如果獲派心儀中學當然可喜可賀，但若結果不理想，就要準備「叩門」。不少熱門官津中學都有少量叩門名額，部分學校已於網頁上載了叩門申請詳情，TOPick致電學校查詢，並根據學校網頁資料，整理了港九新界的熱門官津中學叩門資訊，以下為港島區學校資料，希望助家長為子女考入心儀學校。

由於適齡學生人數減少加上移民潮，今年約有50,500名學生參加中一派位，按年跌幅約4.8%。TOPick早前統計過全港18區有9,772個英中學額，按年跌3%，平均5.2人爭1位，比去年稍緩。不過，熱門中學競爭仍然激烈，若家長想為子女叩門入讀，就要提早準備和留意詳情。

最新影片：

中西區

英皇書院

申請日期：7月26日上午9時至27日下午4時半

面試日期：7月29日（英語及廣東話面見）

所需文件：

  • 申請表
  • 申請人身份證副本（須出示正本檢查）
  • 小四至小六成績表副本
  • 入學註冊證（如適用）
  • 傑出才能證明（包括獎狀及其他有關文件）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

高主教書院

申請日期：7月26日上午8時半至下午4時半

面試日期：8月1日（個別通知）

所需文件：

  • 申請表
  • 派位證副本
  • 申請人身份證副本
  • 小五至小六成績表副本
  • 活動比賽證書不多於10張A4

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：致電學校查詢

聖嘉勒女書院

申請日期：7月26日下午1時前

面試日期：個別通知

所需文件：

  • 申請表
  • 學生相1張
  • 小五至小六成績表副本
  • 課外活動及獎項副本
  • 入學註冊證副本
  • 選校表格副本
  • 申請人身份證及出世紙副本
  • 浸禮證明（如適用）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

聖若瑟書院

申請日期：7月27日

筆試日期：7月29日

所需文件：

  • 申請表
  • 申請人身份證副本
  • 小五至小六成績表副本
  • 派位證副本
  • 入學註冊證副本
  • 課外活動或獎項副本
  • 入學試考試費$50

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

東區

港島民生書院

申請日期：7月26日上午8時半至下午4時

筆試日期：7月28日

所需文件：

  • 申請表
  • 小五及小六成績表
  • 中一入學註冊證副本
  • 「中一自行分配學位申請表」家長存根影印本（適用於曾申請該校「中一自行分配學位」者）
  • 統一派位選擇學校表格

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

聖馬可中學

申請日期：7月26日上午9時至7月27日中午12時

面試日期：沒有提及

所需文件：

  • 小六成績表副本
  • 課外活動及獎項副本

申請表格：尚未公布

申請詳情：按此連結

嘉諾撒書院

不設叩門位

張祝珊英文中學

在自行派位階段選報該校，曾獲得面試機會但落選，會自動排於後備名單，毋須額外申請。

校方會於放榜後，再甄選合適的申請人在7月28日或之前到校面試。

南區

香港真光書院

申請日期：7月26日上午9時至下午4時

筆試日期：7月28日

所需文件：

  • 申請表
  • 2020/21及2021/22成績表正本及副本
  • 獎項證書副本或獎項照片
  • 教育局派發的中一派位證正本及副本（如適用）
  • 學生相1張

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

聖公會呂明才中學

申請日期：7月26日下午4時前

筆試日期：7月28日

所需文件：

  • 申請表
  • 申請人身份證副本
  • 派位證副本
  • 小六成績表副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

灣仔區

瑪利曼中學 

申請日期：7月26日上午9時起

面試日期：尚未公布

所需文件：

  • 申請表
  • 小五、小六成績表副本
  • 派位證副本
  • 課外活動及獎項副本

申請表格：7月26日上午9時起到校索取

申請詳情：須致電學校查詢

皇仁書院 

申請日期：尚未公布

申請詳情：於放榜前1至2日致電學校查詢或留意學校網頁公布

嘉諾撒聖方濟各書院

申請日期：7月26日上午9時至27日下午4時

面試日期：個別通知

所需文件：

  • 申請表
  • 派位證副本
  • 小四至小六成績表
  • 申請人身份證副本或出世紙副本
  • 課外活動及獎項副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

香港真光中學 

申請日期：尚未公布，取決於學年中一學額剩餘人數

申請詳情：按此連結

香港華仁書院 

申請日期：尚未公布，取決於學年中一學額剩餘人數

申請詳情：按此連結

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：林愛娜

收生面試 中小學教育 移民 中學 中小學考試

最高瀏覽

【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
15:03 2022/07/17
【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋5千呎愛巢曝光　大型花園化身私人籃球場
13:23 2022/07/17
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋5千呎愛巢曝光　大型花園化身私人籃球場
【中風危機】港人一家六口5人相繼中風　醫科教授教用手指自測中風先兆
14:17 2022/07/17
【中風危機】港人一家六口5人相繼中風　醫科教授教用手指自測中風先兆