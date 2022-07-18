【中一叩門】移民潮持續升中放榜攻略 2022學年港島區熱門官津中學叩門詳情
升中派位結果將於7月26日公布，如果獲派心儀中學當然可喜可賀，但若結果不理想，就要準備「叩門」。不少熱門官津中學都有少量叩門名額，部分學校已於網頁上載了叩門申請詳情，TOPick致電學校查詢，並根據學校網頁資料，整理了港九新界的熱門官津中學叩門資訊，以下為港島區學校資料，希望助家長為子女考入心儀學校。
由於適齡學生人數減少加上移民潮，今年約有50,500名學生參加中一派位，按年跌幅約4.8%。TOPick早前統計過全港18區有9,772個英中學額，按年跌3%，平均5.2人爭1位，比去年稍緩。不過，熱門中學競爭仍然激烈，若家長想為子女叩門入讀，就要提早準備和留意詳情。
最新影片：
中西區
英皇書院
申請日期：7月26日上午9時至27日下午4時半
面試日期：7月29日（英語及廣東話面見）
所需文件：
- 申請表
- 申請人身份證副本（須出示正本檢查）
- 小四至小六成績表副本
- 入學註冊證（如適用）
- 傑出才能證明（包括獎狀及其他有關文件）
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
高主教書院
申請日期：7月26日上午8時半至下午4時半
面試日期：8月1日（個別通知）
所需文件：
- 申請表
- 派位證副本
- 申請人身份證副本
- 小五至小六成績表副本
- 活動比賽證書不多於10張A4
申請表格：7月26日到校索取
申請詳情：致電學校查詢
聖嘉勒女書院
申請日期：7月26日下午1時前
面試日期：個別通知
所需文件：
- 申請表
- 學生相1張
- 小五至小六成績表副本
- 課外活動及獎項副本
- 入學註冊證副本
- 選校表格副本
- 申請人身份證及出世紙副本
- 浸禮證明（如適用）
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
聖若瑟書院
申請日期：7月27日
筆試日期：7月29日
所需文件：
- 申請表
- 申請人身份證副本
- 小五至小六成績表副本
- 派位證副本
- 入學註冊證副本
- 課外活動或獎項副本
- 入學試考試費$50
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
東區
港島民生書院
申請日期：7月26日上午8時半至下午4時
筆試日期：7月28日
所需文件：
- 申請表
- 小五及小六成績表
- 中一入學註冊證副本
- 「中一自行分配學位申請表」家長存根影印本（適用於曾申請該校「中一自行分配學位」者）
- 統一派位選擇學校表格
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
聖馬可中學
申請日期：7月26日上午9時至7月27日中午12時
面試日期：沒有提及
所需文件：
- 小六成績表副本
- 課外活動及獎項副本
申請表格：尚未公布
申請詳情：按此連結
嘉諾撒書院
不設叩門位
張祝珊英文中學
在自行派位階段選報該校，曾獲得面試機會但落選，會自動排於後備名單，毋須額外申請。
校方會於放榜後，再甄選合適的申請人在7月28日或之前到校面試。
南區
香港真光書院
申請日期：7月26日上午9時至下午4時
筆試日期：7月28日
所需文件：
- 申請表
- 2020/21及2021/22成績表正本及副本
- 獎項證書副本或獎項照片
- 教育局派發的中一派位證正本及副本（如適用）
- 學生相1張
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
聖公會呂明才中學
申請日期：7月26日下午4時前
筆試日期：7月28日
所需文件：
- 申請表
- 申請人身份證副本
- 派位證副本
- 小六成績表副本
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
灣仔區
瑪利曼中學
申請日期：7月26日上午9時起
面試日期：尚未公布
所需文件：
- 申請表
- 小五、小六成績表副本
- 派位證副本
- 課外活動及獎項副本
申請表格：7月26日上午9時起到校索取
申請詳情：須致電學校查詢
皇仁書院
申請日期：尚未公布
申請詳情：於放榜前1至2日致電學校查詢或留意學校網頁公布
嘉諾撒聖方濟各書院
申請日期：7月26日上午9時至27日下午4時
面試日期：個別通知
所需文件：
- 申請表
- 派位證副本
- 小四至小六成績表
- 申請人身份證副本或出世紙副本
- 課外活動及獎項副本
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
香港真光中學
申請日期：尚未公布，取決於學年中一學額剩餘人數
申請詳情：按此連結
香港華仁書院
申請日期：尚未公布，取決於學年中一學額剩餘人數
申請詳情：按此連結
【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9
TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T
責任編輯：林愛娜