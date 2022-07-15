【車資調整】Uber周日起調整車資架構　UberX繁忙時段最低車費39元

▲ Uber車資調整

Uber宣布，由下周日（17日）起調整平台車資架構，調整後的車資架構適用於Uber所有以即時定價作收費模式的乘車選項，包括UberX、Uber Taxi、Flash、關懷優步、Uber Pet、Comfort、UberXL 及 Black。但不適用於的士（按錶收費）試行選項。

以Uber Taxi為例，調整價格後，繁忙及週末時段，香港島及九龍最低車資為22元，基本車資為12元，每公里收費5.53元，每分鐘為1.94元，預約費為7元。

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至於UberX、Flash、關懷優步及Uber Pet，於繁忙及週末時段在港島及九龍最低車資為39元，非繁忙時段最低車資則為37元；該車型往返香港國際機場最低車資一樣。

Uber表示，期望是次車資架構調整能幫補司機夥伴面對日益上漲的駕駛成本，為乘客帶來更優質和可靠的平台體驗，特別於繁忙時段及週末，有助提供更穩定的車輛供應。

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實習記者：何彤茜