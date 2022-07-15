【漫天紅霞】黃昏晚霞映紅半邊天　天文台解釋現象

▲ （香港天文台fb）

本港連續多天天晴酷熱，昨日（14日）黃昏時分多區出現晚霞。天文台今日（15日）解釋，在日出及日落時分，太陽比較接近地平線，陽光以低角度照射地面，光線要穿過較厚的大氣層，過程中波長較短的青、藍、紫光會被大氣散射，只得紅、橙、黃光能夠穿透大氣，所以日出及黃昏的太陽都是橙紅色。

天文台今日在社交平台表示，在中緯度的地方，風雨很多時自西向東移動。日出前後出現偏紅的朝霞，說明大氣中的水氣已經很多，而且雲層已經從西方開始侵入，天氣將要轉為有雨，所以“朝霞不出門「黃昏看到晚霞」，表示在西邊的上游地區天氣已經轉晴，陽光才能透過大氣散射和雲層反射而造成晚霞，顯示上空的雨雲已東移，天氣將會轉晴，所以「暮霞行千里」。

不過，天文台亦指出，在低緯度的地方（例如香港），有時天氣系統自東至西移動（包括颱風），而不是由西至東移。因此，單憑霞光是不能全面了解天氣變化的，需要結合其他氣象要素進行綜合分析，才會有助於更準確地預報天氣。

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責任編輯：余思嵐