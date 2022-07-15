【新冠肺炎】首款國產新冠口服藥申請上市　業界料每療程價僅美國輝瑞一成

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根據內地傳媒河南日报今日（15日）報道，首款國產新冠口服藥物「阿茲夫定」，近日正式向國家藥品監督管理局提交治療新冠病毒的上市申請，並獲得受理。「阿茲夫定」由河南真實生物科技有限公司生產，2年多前獲批開展3期臨床試驗。

「阿茲夫定」是全球首個雙靶點抗艾滋病創新藥，已在中國、美國等多個國家申請專利並獲授權。作為一款抗病毒小分子口服藥，阿茲夫定具有廣譜抑制RNA病毒複製的作用，新冠病毒同屬以RNA作為遺傳物質的病毒，經臨床試驗證明，該藥對新冠病毒有良好抑制作用。

據內地《時代周報》指，現時已上市的阿茲夫定作為艾滋病藥物每毫克（片）售價約30.13港元。而根據太平洋醫藥3月24日的信息，阿茲夫定每天5毫克使用量，一個療程35毫克，以目前艾滋病用藥定價，治療新冠單療程對應價格為1,000多港元。據公司測算，原料藥到噸級可以降低至約46萬一公斤，如對比原料藥同比例價格下降，單療程為約280港元。預計定價只有輝瑞Paxlovid新冠口服藥的十分之一，甚至更低。

輝瑞Paxlovid在美國的採購價格為每療程529美元，約合4,153港元。

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記者：陳麗娜