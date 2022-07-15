【創科發展】李家超：非常重視本港創科發展　將全力推動與大灣區城市創科合作

▲ 特首李家表示，未來會帶領特區政府，全力全速推動香港創科發展，推進香港和粵港澳大灣區城市產業鏈的結合和優勢互補，將香港建構成國際創科中心。（政府新聞處）

特首李家超今日出席一個創科活動時強調，他非常重視香港的創科發展，未來會帶領特區政府，全力全速推動香港創科發展，推進香港和粵港澳大灣區城市產業鏈的結合和優勢互補，將香港建構成國際創科中心。

李家超表示，今次是他上任15日內，第3次出席和創科主題有關的活動，自言非常重視香港的創科發展，會身體力行支持創科。他又引述國家主席習近平七一重要講話，強調香港的創科發展得到中央的明確支持和肯定。

李家超續指，會帶領特區政府全力全速推動香港創科發展，推進香港和粵港澳大灣區城市產業鏈的結合和優勢互補，建設更蓬勃的創科生態圈，加快智慧城市發展，好好發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，把香港建構成國際創科中心。

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記者：胡偉明