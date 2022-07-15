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【新冠肺炎】本港今增3,574宗確診個案　本地感染佔3,358宗【不斷更新】

社會 16:25 2022/07/15

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（湯致遠攝）

本港疫情回升，確診宗數突破3000。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，講解本港疫情最新情況。

本港今日新增3,574宗確診個案，本地感染佔3,358宗，另有216宗輸入個案。昨日新呈報5宗死亡個案。

【16：45】

何婉霞表示，新增59名員工確診，另有23名員工康復返回崗位，至今共25053名員工確診。

【16：40】

醫管局要求，下周一起照顧較高險的醫護人員，除每日快測外，每周兩次核酸檢測，包括涉及化療、血液透析等醫療服務，以減低院內傳播風險。局方會向相關員工派發樣本包，員工留唾液樣本後要交回。

【16：35】

香港佛教醫院紓緩治療科多1名82歲女病人確診，目前情況穩定，累計8名病人及5名員工確診。另外伊利沙伯醫院骨科病房7月14日有1名病人確診，院方展開接觸追蹤調查後發現，同病房3名病人檢測陽性，病房現暫停接受新症及探訪。

而伊利沙伯醫院放射診斷部也多1醫生確診，是早前確診個案的密切接觸者，暫時放射診斷部工作沒有收影響。

【16：34】

學校今日錄323宗陽性個案，涉及258間學校，國際英文幼稚園有7名司機及1名褓姆確診，國際英文幼稚園26名學生乘客須停課。【詳情即看：下一頁

【16：33】

多3間老人院舍、1間護養院及2件殘疾院舍出現個案，包括：

  • 崇德安老院遠東分院，一名院友確診，有4名院友被列密切接觸者
  • 元朗安心居，1名院友確診
  • 友愛(屯門)護老院，1名院友確診
  • 仁濟護養院，1名院友及1名工作人員確診
  • 靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍，1名院友確診
  • 保良局鄭翼之中心，1名員工確診

【16：32】

何婉霞指，昨日新增4人情況危殆、3名病人嚴重。目前有23名危殆病人、當中7人於深切治療部留醫，另有24名嚴重病人留醫。

新呈報5宗死亡個案，涉及1男4女，年齡介乎64至90歲，其中1名已打3針的64歲女病人在香港佛教醫院離世，其本身患癌亦已擴散到肺部，其餘離世患者也均有長期疾病或擴散性癌症。

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記者：TOPick港聞組

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