【非小細胞肺癌】不能進行手術就代表無得醫？

肺癌在2019年躍升為本港頭號癌症，然而它來臨初時大多悄無聲息，以致患者察覺病徵時已屆晚期，未必適合進行手術切除這類根治性治療。可幸醫學一日千里，即使不能進行手術，現時已有多種治療方案可供晚期病人選擇，仍然是「有得醫」。



肺癌初期難偵測 七成個案非早期



根據2019年數字，本港逾七成個案為第三及第四期個案。臨床腫瘤科專科醫生李慧敏醫生解釋，肺癌難於初期偵測，皆因大部分個案早期沒有病徵，即使出現病徵，亦多為咳嗽，致使患者掉以輕心。「當患者發現呼吸短促、痰中帶血、周身骨痛等問題時，往往代表腫瘤體積已經較大，甚至癌細胞已經轉移至其他身體部位。」



以非小細胞肺癌為例，以往第三、第四期肺癌治療選擇有限，時移世易，現時治療百花齊放，提供多條治療出路。第四期患者由於已出現器官轉移的情況，治療目標以控制病情惡化、延長壽命為主，一般會安排患者抽取組織進行基因突變分析，如有基因突變可考慮使用對應的標靶藥物，否則可考慮使用免疫治療或聯合化療。



三期肺癌 大多不宜開刀



至於第三期患者，李醫生指高達七成的三期非小細胞肺癌個案不能以手術切除腫瘤，因為「此類個案病情棘手，例如腫瘤體積較大，或者已侵犯縱膈腔淋巴核，而且手術須配合全身麻醉，患者身體狀況或不足以承受相關風險。」



李醫生續指，三期肺癌可再分拆為A、B及C期，一般適合做手術的個案屬於A期，由於期數較後，即使患者能夠開刀，術後仍需輔助治療，例如標靶治療，減低復發風險；B及C期則已侵犯附近淋巴核，包括縱膈氣管隆突下、鎖骨附近或頸部淋巴等等，甚少能以手術治理。



何謂根治性治療？



對於能否進行手術的患者來說，由於腫瘤仍局限於肺部及附近淋巴核，因此三期非小細胞肺癌的治療目標仍然以根治為主。各位可能會奇怪，為何不能進行手術的個案還可以叫根治呢？其實治療癌症不一定要做手術，透過其他治療如同步放化療，復發或死亡風險亦與同齡人口的死亡風險相若。



希望為不能進行手術切除腫瘤的三期肺癌患者達至「根治」的目標，現時國際指引的治療方案是使用同步放化療後配合一年免疫治療作鞏固治療。同步放化療即同時進行化療及放射治療，化療多以鉑類藥物作為基礎，若患者身體狀況許可，可加入其他化療藥物作混合治療，提高療效，至於加入哪類藥物，視乎腫瘤特性如腺癌、鱗狀癌而定。



李醫生講解免疫治療原理：「理論上，癌細胞屬於『外敵』，人體的免疫系統能辨認和殺死它們，但是癌細胞非常狡猾，通過不同途徑避開免疫系統的監察，例如自行製造PD-L1受體與PD-1受體結合，令免疫系統錯認它們為正常細胞，不懂得作出攻擊。」免疫治療能夠重啟免疫系統辨認和攻打癌細胞的能力，從而縮小腫瘤及長期控制癌症，因此免疫治療已常用於第三期或第四期的非小細胞肺癌的治療。



李醫生最後提醒大家，如感到任何不適，應盡早求醫，愈早發現患病，能夠根治的機會便更高。



個案分享

現年50多歲的Simon（化名）是一名管理人員，四年前因為久咳不癒求醫，最終發現患上第三期鱗狀細胞肺癌。確診時，他除了擔心身體狀況，也憂慮病情及治療副作用會影響工作。



根據Simon的病情，醫生建議他接受同步放化療，並在其後加入一年免疫治療作鞏固治療。接受免疫治療期間，他毋須特別告假，並可如常工作，雖然有輕微皮疹，但塗搽藥膏後並無大礙。幾年來的電腦掃描也沒有發現腫瘤有活躍跡象，至今病情穩定。



李慧敏醫生提醒，以上內容僅供參考，肺癌預防及治療方法都有不同成效、副作用及風險。如有疑問，請向主診醫護人員查詢。



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HK-7433 11/07/2022



(特約)