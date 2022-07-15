【食用安全】女子食生牛丼飯排出長寄生蟲　專家：可在人體存活30年

吃生牛肉可能會感染寄生蟲！台灣一名肝膽腸胃科醫生分享案例，曾有一名女生肚痛持續1個多月、沒食慾，且排便時排出疑似活蟲，經求醫，證實是絛蟲。醫生稱，與女生進食生牛丼飯有關。

綜合台媒報道，肝膽腸胃科醫師葉秉威近日在《醫師好辣》節目中指出，曾有一名20多歲女子，因肚痛導致胃口差、體重越來越輕求醫，並取出長蟲。

我想說，這不就是傳說中的『絛蟲感染』」在台灣相當少見，其一般可長到2至3米，眼前的患者堪稱是活生生的教科書。

影片推介：

葉醫生追問，女生稱，她前排在日本食用很多生牛丼飯，「一聽就知道這應該是牛肉絛蟲（又稱無鉤絛蟲）」。

葉醫生解釋，絛蟲會感染牛豬，會住在其肌肉層裡形成幼蟲狀態，平時肉品煮熟吃沒事，但若是生食，「吃進去後蟲子就開心了，牠的最終宿主就是人類，會住進小腸裡，開始吸收你的營養，越來越大，覺得營養被抽光（宿主）自然越來越瘦。」由於絛蟲會在肚子裡狂蠕動，因此患者容易感到肚子不適。

過了數個月，患者大多會在排便時發現絛蟲蹤跡，此時只能就醫服用抗寄生蟲藥物，於治療過程中必須每天觀察糞便，蟲子得不到養分死亡就會持續被排出，因此還得攪翻糞便。葉醫生強調，「你要找到牠的母體（頭），才可以確定你真的治好了。」

泰國寄生蟲研究中心在其facebook專頁表示，在泰國，每年服用藥物是對抗寄生蟲的普遍做法。中心表示，無鉤絛蟲可於人體內存活30年。

縧蟲可附在豬牛體內

據本港衞生署的資料，縧蟲體形扁平，可長至6米以上，身體有節，呈白色或淺黃色。縧蟲可寄生在人體的小腸內，蟲卵經糞便排出體外。若蟲卵被豬或牛吃下，會在其體內生長為縧蟲囊，附在豬、牛體內。此外，有些縧蟲的幼蟲可以存在於淡水魚和海水魚。人若進食未經煮熟的受污染豬肉、牛肉或魚，就可能受感染。

病徵

衞生署指，寄生蟲感染的症狀取決於所感染的寄生蟲種類。如感染小量的寄生蟲，可能會全無症狀。至於有症狀的患者，可能出現的情況如下︰

腹部不適及膨脹、嘔吐、腹瀉

體重減輕

肛門痕癢

如感染縧蟲，可在糞便中排出縧蟲節段

如患者體內有大量寄生蟲，可導致較嚴重的併發症，例如腸道阻塞、貧血、膽管阻塞及發炎

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣