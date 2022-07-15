【協助罪犯】涉窩藏曾志健等4名潛逃人士　34歲倉務員被控妨礙司法公正罪還押候訊

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20歲男生於2019年國慶日於荃灣遭警員槍擊受傷，其後被控暴動，涉與另案3名人士棄保潛逃，被法庭發出拘捕令，日前被警方拘捕。涉提供地點窩藏4人的34歲倉務員，日前亦被警方國安處拘捕，被控1項作出1項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，案件今（15日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫毋需答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至9月9日再訊，以待警方調查被告的手機及銀行戶口等，以及調查案中有否主腦及其他被協助人士等，被告申請保釋被拒，還押懲教看管。

被告葉豪（34歲）報稱倉庫管理員，被控1項作出1項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，違反普通法及《刑事訴訟程序條例》第101I (1)條。

控罪指，被告於2020年10月某日至2022年7月13日期間（包括首尾兩日），在香港連同其他人，意圖妨礙司法公正而作出1項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即提供協助給馮清華、曾志健、王愷銘、黃姓少年，而目的為逃避法庭聆訊，及或逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及/或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。

控方申請暫時毋須答辯，以及將案件押後，以待警方作進一步檢查，包括調查被告的手機、銀行戶口及PayMe 戶口，以調查案中有否主腦及其他被協助人士，以及調查相關租約，以找出租戶。控方同時反對辯方保釋申請，被告申請保釋亦被拒，裁判官遂將案件押後至9月9日再訊，被告還押懲教看管。

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記者：梁錦麟