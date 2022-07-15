  • 31°C
香港時間 : 2022715日 (週五) 17:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊私煙】海關檢2.7億元私煙拘23人　單一案件檢7800萬支私煙

社會 16:19 2022/07/15

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

海關反私煙檢市值2.7億貨拘23人。（曾秋文攝）

海關今日（15日）表示，在7月6日至12日展開反私煙行動，共偵破20宗私煙案，包括走私、儲存分銷和零售，行動中共檢獲9700萬支私煙，市值2億7000萬元，應課稅值1億8000萬元，拘捕20男3女，年齡介乎23至71歲，其中一宗案檢獲7800萬支私煙。

稅收調查第三組指揮官蔡景恒表示，針對一個活躍於新界西北的私煙集團，人員在7月6日到元朗廈村路附近截查一輛貨櫃車，在其運載的40呎貨櫃上檢獲1400萬支私煙，拘捕58歲司機，其後在附近兩個貨櫃場內再發現6個貨櫃載有私煙，行動中共檢獲7800萬支私煙，總值2億2200萬元，是過去21年海關緝獲的最大宗私煙案，現正追查走私集團成員、私煙的來源和流向和其他涉案人士，被捕司機已獲准保釋候查，不排除再有人被捕。

海關反私煙檢市值2.7億貨拘23人。（曾秋文攝）

稅收罪案調查科監督李海文表示，在2021年，海關共檢獲4億3000萬支私煙，本年1至7月已檢獲2億6000萬支私煙，和去年同期相比上升百份之21。因本年首季受疫情影響，至四月物流和航運回復正常，私煙集團以「報仇式」入貨，各集團搶快以不同渠道將私煙偷運到香港，希望在黑市供應爭先，盡快恢復非法勾當，爭取客源。此外，部份私煙會轉口，相信私煙集團擔心有機會收緊檢疫措施，令運輸成本增加，而其他地區通賬關係，集團趁機囤積私煙，確保供應穩定。

海關反私煙檢市值2.7億貨拘23人。（曾秋文攝）

 

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【面臨收地】古洞鎅木廠清拆在即嘆70多年心血付諸流水　低價賣木材冀再寬限期
今日 12:20
【面臨收地】古洞鎅木廠清拆在即嘆70多年心血付諸流水　低價賣木材冀再寬限期
【香港大學】蒙民偉樓殘廁天花板藏玩具手槍　內約有6粒BB彈
今日 14:51
【香港大學】蒙民偉樓殘廁天花板藏玩具手槍　內約有6粒BB彈
【漫天紅霞】黃昏晚霞映紅半邊天　天文台解釋現象
今日 15:57
【漫天紅霞】黃昏晚霞映紅半邊天　天文台解釋現象
【新冠肺炎】本港今增3,574宗確診個案　本地感染佔3,358宗【不斷更新】
今日 16:25
【新冠肺炎】本港今增3,574宗確診個案　本地感染佔3,358宗【不斷更新】

你可能感興趣

【面臨收地】古洞鎅木廠清拆在即嘆70多年心血付諸流水　低價賣木材冀再寬限期
今日 12:20
【面臨收地】古洞鎅木廠清拆在即嘆70多年心血付諸流水　低價賣木材冀再寬限期
【香港大學】蒙民偉樓殘廁天花板藏玩具手槍　內約有6粒BB彈
今日 14:51
【香港大學】蒙民偉樓殘廁天花板藏玩具手槍　內約有6粒BB彈
【漫天紅霞】黃昏晚霞映紅半邊天　天文台解釋現象
今日 15:57
【漫天紅霞】黃昏晚霞映紅半邊天　天文台解釋現象
新界 疫情 新界西 走私 海關 香港 運輸 元朗 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
21:43 2022/07/13
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關
17:27 2022/07/14
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關