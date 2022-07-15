【打擊私煙】海關檢2.7億元私煙拘23人　單一案件檢7800萬支私煙

▲ 海關反私煙檢市值2.7億貨拘23人。（曾秋文攝）

海關今日（15日）表示，在7月6日至12日展開反私煙行動，共偵破20宗私煙案，包括走私、儲存分銷和零售，行動中共檢獲9700萬支私煙，市值2億7000萬元，應課稅值1億8000萬元，拘捕20男3女，年齡介乎23至71歲，其中一宗案檢獲7800萬支私煙。

稅收調查第三組指揮官蔡景恒表示，針對一個活躍於新界西北的私煙集團，人員在7月6日到元朗廈村路附近截查一輛貨櫃車，在其運載的40呎貨櫃上檢獲1400萬支私煙，拘捕58歲司機，其後在附近兩個貨櫃場內再發現6個貨櫃載有私煙，行動中共檢獲7800萬支私煙，總值2億2200萬元，是過去21年海關緝獲的最大宗私煙案，現正追查走私集團成員、私煙的來源和流向和其他涉案人士，被捕司機已獲准保釋候查，不排除再有人被捕。

▲ 海關反私煙檢市值2.7億貨拘23人。（曾秋文攝）

稅收罪案調查科監督李海文表示，在2021年，海關共檢獲4億3000萬支私煙，本年1至7月已檢獲2億6000萬支私煙，和去年同期相比上升百份之21。因本年首季受疫情影響，至四月物流和航運回復正常，私煙集團以「報仇式」入貨，各集團搶快以不同渠道將私煙偷運到香港，希望在黑市供應爭先，盡快恢復非法勾當，爭取客源。此外，部份私煙會轉口，相信私煙集團擔心有機會收緊檢疫措施，令運輸成本增加，而其他地區通賬關係，集團趁機囤積私煙，確保供應穩定。

▲ 海關反私煙檢市值2.7億貨拘23人。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文