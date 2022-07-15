【合謀定價】旅議會前主席胡兆英涉合謀定價　名下酒店、旅社共罰577萬元

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競爭事務審裁處昨日（14日）就一宗本地酒店銷售旅遊景點門票及車票合謀定價案件的相關訴訟發出命令，涉案的錦倫旅運有限公司、德厚投資有限公司獲扣減建議罰款後，分別被判罰417萬元及160萬元，而錦倫旅運董事、旅議會前主席胡兆英被頒令取消在任何公司出任董事的資格，為期3年。

競爭事務委員會今日（15日）就審裁處決定表示歡迎，又提到涉案的其餘兩個業務實體，即Harbour Plaza 8 Degrees Limited 及海逸酒店管理有限公司，以及Prudential Hotel (BVI) Limited，相關的法律程序則仍在進行中。

案情指，2016年5月至2017年5月期間，兩間互為競爭對手的旅遊服務供應商錦倫旅運有限公司、以海景嘉福洲際酒店名義經營的德厚投資有限公司，在多間香港酒店內銷售旅遊景點門票及車票時合謀定價，承認違反《競爭條例》下的「第一行爲守則」或牽涉入違反該守則，並願意承擔法律責任，共同向審裁處申請，以在雙方同意下解決這宗訴訟，審裁處遂按有關申請發出命令。

競委會表示，本案凸顯業務實體及早按照競委會《為從事合謀行為之業務實體而設的合作及和解政策》 與該會合作的好處，以雙方同意的方式解決法律責任及採取補救方法，節省雙方大量時間及費用。此外，本案亦是競委會首宗根據《合作政策》，在雙方同意的情況下解決訴訟，是另一重要的執法成果。

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責任編輯：陳麗娜