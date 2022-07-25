【食安新焦點】點心配醬汁鈉含量升逾兩倍　食安中心教食得安心秘訣

▲ 點心配醬汁鈉含量升逾兩倍。

人體攝取過多的鈉會增加患上高血壓，以至一些非傳染性疾病如中風及冠心病的風險。世界衞生組織(世衞)建議，成人每日的鹽攝取量應少於5克（即2 000毫克鈉）。世衞的《二零一三至二零二零年全球防控非傳染病行動計劃》及本港衞生署《邁向2025-香港非傳染病防控策略及行動計劃》均定下目標，，以期在2025年或之前把人均鈉攝取量減少30%。

點心是香港很受歡迎的早午餐食品，市民假日到訪中式食肆，也常選吃點心。根據食物安全中心（食安中心）的研究，點心是本港成年人鈉總攝取量的第五大膳食來源。

點心的鈉含量

食安中心最近公布了本地點心鈉含量的研究結果。分析結果顯示，所有點心樣本每100克的平均鈉含量為330毫克，每100克食物含3.0毫克鈉至680毫克鈉不等。各款點心之中，平均鈉含量最高依次為蝦肉燒賣、鮮蝦春卷和牛肉球，每100克樣本分別含有590毫克、480毫克以及440毫克鈉；而平均鈉含量最低的點心則為淨腸粉、牛肉腸粉和叉燒腸粉，每100克食物樣本分別含有66毫克、160毫克以及180毫克鈉。

相比於食安中心過往的研究，這次研究發現11款點心當中，有9款（例如：蒸粉果、蝦餃）的鈉含量有所降低，反映本港市面點心的鈉含量呈下降趨勢。

部分點心樣本屬高鈉

不過，根據食安中心“購物卡”的資料，個別蝦肉燒賣和鮮蝦春卷樣本的鈉含量屬“高”水平（每100克鈉含量高於600毫克）。而數款點心中各個樣本的鈉含量差異亦頗大，反映點心有減鈉空間。

點心配醬汁，鈉含量上升

點心的鈉含量主要來自食材本身、製作點心時添加的鹽及調味料，以及點心製作完成後所加的醬料。市民進食點心時，都可能會配上醬汁。例如：腸粉會配上豉油和甜醬、牛肉球會配上喼汁。醬汁可由食肆加在點心之上，或由顧客自行添加。這次研究結果顯示，進食點心時佐以醬汁，鈉攝取量可上升超過兩倍，顯示加上醬汁的點心，鈉含量會進一步增加。

適食點心

為了避免攝取過量的鈉，市民應留意點心的鈉含量，小心選擇並留意鈉含量較高的點心，例如蝦肉燒賣、鮮蝦春卷和牛肉球，保持均衡和多元化的飲食；外出用膳或叫外賣時，可要求食肆把點心與醬料分開送上，進食時可先嘗一嘗食物的味道才決定要否蘸醬料。而當蘸醬料時，亦應該輕蘸少量。另外，在購買預先包裝點心時，應參閱營養標籤，查看鈉含量，揀選鈉含量較低的產品。

點心減鈉

至於食物業界，應留意所供應的點心的鈉含量，會對公眾健康構成影響。他們可參考食安中心的《降低食物中鈉含量的業界指引》，改良製作過程及轉變配料，以減少點心的鈉含量，例如：選用較低鈉含量的配料、使用天然配料調味和醃製食物。在供應點心時，應以獨立容器盛載醬料，讓消費者按其口味添加於點心。另外，除提供標準分量的點心外，業界可提供較少分量（如容許消費者按件數點餐）的點心，讓消費者按所需的分量來選擇。而在設計套餐時，應避免選擇鈉含量較高的點心組合，多提供鈉含量較低的點心。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。