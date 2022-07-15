【綠色運輸】城巴擬明年引入可行400公里量產氫能車　總經理：盼政府增加氫燃料相關配套

▲ 城巴全港首輛雙層氫燃料電池巴士揭幕典禮。(馮漢柱攝)

政府力求「碳中和」，引入氫能巴士是方法之一，惟氫能巴士受政策限制暫未能「落地」，例如氫能巴未能駛入過海隧道、氫的進口途徑亦有待研究。城巴母公司，匯達交通主席張堃主持氧能巴士揭幕典禮時指，城巴擬明年引一架可量產，續航力逾400公里的氫能巴士，未來會和政府合作，制訂相關法規和指引。

政務司副司長卓永興致辭表示，氫能汽車能迅速補充燃料，是有潛力的新能源汽車。他又表示，匯達交通引入氫能巴士，是善用創科的做法，支持綠色運輸，亦肩付起了作為公共交通承辦商的社會責任，對其工作予以肯定。

匯達交通主席張堃指，城巴現時引入的氫能車，是由城巴與威馳騰（福建）汽車有限公司合作，專門為香港環境設計的樣板車，預計明年便可引進續航力逾400公里的量產車款。他又指，未來會繼續和政府合作，制訂相關法規和指引。

匯達交通服務有限公司總經理（工程）蘇國健指，現時本港仍未有氫能巴士相關的政策、配套和指引，希望政府未來可提供相關協助。

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記者：陳梓蔚