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【網絡熱話】真假營多撈麵調味包網上引熱議　專門店教2招分辨真假

休閒消費 18:37 2022/07/15

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網友分享購入疑似假冒的營多撈麵。

印尼營多撈麵深受港人熱愛，全因價廉物美，飽肚感十足。本港有網民在Facebook「超市關注組」分享自己購入疑似冒牌的營多撈麵，更指真假之分在於調味料的擺位，吸引大班網友熱議。

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樓主分享自己購買疑似冒牌的營多撈麵，指真品的油包在右邊，而假的在左邊。(圖片來源:Facebook「超市關注組」)

樓主在群組上傳一張照片，更表示自己是營多撈麵的鐵粉。在購買疑似冒牌的營多撈麵後，感到十分憤怒。

食左營多咁多年，今日有感而發，因為我竟然買左包冒牌嘅營多。

    點擊圖片放大
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撈麵味道的精髓在於調味料配搭，而樓主表示這包營多撈麵調味料的排列次序料出現問題，更教大家如何分辨真假包裝。

決定教大家分辨營多真假，真嘅營多包油係右邊，而假嘅包油係左邊。

貼文一出，隨即引來大班網友討論，意見不一。有網友指自己只會分辨港行代理及印尼原包裝的分別「印尼水[透明包裝]平啲，港行代理係白色包裝袋，印尼人話透明先係好食正宗」;亦有人笑指「係營多Xmirror限定版」。不過，有大部份網友指其實是樓主自己左右不分，掉轉調味料包的方向「你反轉包油咪喺右邊囉」、「其實真既營多包油係上邊」。

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TOPick曾就上述圖片聯絡營多撈麵，營多Indomarket專門店回覆指，現時未有冒牌的印尼營多撈麵流入本港。若要分辨正貨，可從以下兩點所見。

  1. 正面印有「營多撈麵」繁體中文字樣。
     
  2. 包裝背面有香港代理:復興(香港)貿易有限公司資料。

而Indomie營多撈麵-香港表示目前正等待印尼批發商的回覆。

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責任編緝：王明芳

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