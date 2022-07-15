【金像獎2022】劉雅瑟獲影帝欽點　任達華操刀拍攝為師妹打氣

▲ 劉雅瑟獲任達華邀拍照。

憑電影《智齒》入圍今屆香港電影金像獎「最佳女主角」的劉雅瑟，被視為影后大熱。日前，同公司的影帝任達華更為她擔任攝影師，於中環遊走街拍，為小師妹的「影后之戰」打氣。

向來醉心攝影、曾舉辦過多次影展，及推出影集的華哥，對這次crossover十分開心，拍攝地點選址中環石板街，因為這是香港其中一個地標，希望令雅瑟更了解香港特色。

華哥更帶雅瑟走到後巷以塗鴉牆作背景拍攝：「我用了一種中港融合交融，兩個唔同文化的地方空間去拍攝。我揀這個地方，因為有好多不同顏色，我都用綠綠地的光，另外一款相用一個菲林模式，企圖拍得佢好有性格。」

▲ 華哥親自操刀。

問到最喜歡哪一張相片，華哥表示：「其實我每一張相都鍾意，我拍雅瑟時候，最主要拍她在我鏡頭入面的故事，我覺得雅瑟每一個眼神，其實都有一些故事。有一張她的面貼在牆上，眼神完全是一個演員眼神。」

作為影帝，對劉雅瑟又有何評價？「看她在《智齒》表現，感覺她是一個好勇敢、好有故事的女仔。表現無懈可擊！我亦都祝福她可以攞到影后。她是一個好演員，雅瑟獨特性格在其他演員不能夠複製。」

雅瑟表示：「最近拍攝電影《潛行》第一次跟華哥合作，而華哥幫我拍照片當然也是第一次。真的非常開心能讓這樣的前輩幫我拍攝照片，很感謝華哥對我的寵愛。」

她謂合作前對華哥的印象一直停留在電影角色，很佩服他演甚麼像甚麼，坦言一簽進公司就一直期待能跟他演戲。

她說：「我記得第一次見華哥是他來探班《海關戰線》，我主動打招呼，他本人是超級隨和的，還有誇我，被前輩誇獎真是開心的事，而且沒有想到很快我們就出現在同一部作品裏了。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

雅瑟更分享當天拍攝的趣事：「拍攝時候華哥說：『我不要把你拍得很漂亮，我就要這種亂亂的，像沒有洗頭的感覺。』哈哈。而且華哥特別像我的同學，有時候跟我交流甚麼都像在講悄悄話，搞得很神秘的感覺。」

距離金像獎愈來愈近，雅瑟坦言有點緊張，「之前每一次被人問，我都貌似沒有甚麼感覺。但臨近了，反而有一點緊張，緊張是因為我很久沒有參加過公開大場合的活動了，這樣隆重的盛會，不知道應該做甚麼、說甚麼、手往哪裏放，哈哈。」當天的戰衣準備得如何？她笑說：「其實到現在也沒有確定的服裝，如果驚喜的話，可能就是不穿衣服了，哈哈。」

除此之外，演技得到肯定的她片約不斷，最近拍攝完畢的《海關戰線》，夥拍影帝謝霆鋒及影后林嘉欣；拍攝中的《潛行》除了是女一，更與三位影帝任達華、劉德華及林家楝合作。

八月劉雅瑟會返回內地，跟有「宇宙最強」之稱的甄子丹拍攝《天龍八部之喬峰傳》，得到多位大前輩垂青，雅瑟謙虛地說：「其實還好，就是這半年可能剛好在香港，所以就接演了兩部戲。之後我當然也希望會有更多戲找我，我也希望這一次離開會很快再回來香港拍戲。」努力拍戲同時，她亦希望work life balance，「想找個環境很好的山屋，海房，去找尋自我，盡興生活。」

最新影片：戴耀明