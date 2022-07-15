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【學校爆疫】褓姆車疑爆疫　國際英文幼稚園個別班級須停課

社會 16:50 2022/07/15

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生今日（14日）交代最新疫情。

張竹君指，學校今日錄323宗陽性個案，涉及258間學校，共涉及263名學生及 60名教職員，包括58間幼稚園及幼兒中心、 122間小學、 70間中學及8間特殊學校。過去7天有148間學校出現2宗確診以上個案。

國際英文幼稚園有7名司機及1名褓姆確診，其中一輛校車有1名褓姆、1名司機及2名學生確診，同車26名來自不同班別的學生乘客須停課一周，暫未發現不同班別有傳播的情況。張竹君指出，7名司機及1名褓姆曾經有一起吃飯，確診司機會亦會接載其他學校的學生。

張竹君指，學校爆疫宗數與每日確診總數比例相同，每日只建議3至4間學校停課，暫未見大型爆發的情況，證明快速測試有效阻截陽性個案。

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實習記者：何彤茜

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