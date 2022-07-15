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【3區污水陽性】大埔新峰花園及啟德煥然壹居等　當局派逾27萬快測包

社會 16:37 2022/07/15

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熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(陳靜儀攝)

政府今日（15日）表示，南區、大埔及九龍城區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約27萬5千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
南區 — 漁安苑、悅海華庭、深灣軒、鴨脷洲中心、金發大廈、南區．左岸、百良大廈、華富（一）邨及華富（二）邨

大埔區 — 大埔中心、大埔廣場及新峰花園

九龍城區 — 嘉匯、啟朗苑、龍譽、啟德1號（I）、啟德1號（II）、煥然壹居、德朗邨及啟晴邨

 
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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