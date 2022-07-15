【星二代】力讚媽媽堅強面對爸爸廖啟智離世 廖文信自我打氣：繼續做好自己

▲ 廖文信多才多藝。

資深演員廖啟智（智叔）年多前不敵癌魔病逝，妻子陳敏兒與次仔廖文信早前在由小儀及On仔主持的節目《21克公寓》首度開腔談感受，文信在社交網中留言多謝媽媽陳敏兒，他大讚媽媽經歷了細佬文諾和丈夫離世都表現堅強：

一年前再次經歷生命嘅無常，不過好感恩我有位堅強嘅媽媽喺度，佢同埋信仰令我可以樂觀面對「死亡」呢個人生課題。

文信表示，會繼續努力做好自己，他又分享尋找家庭相給節目組作花絮用途時，意外發現一張在片場與父親的合照，也應該是唯一父子一齊工作的照片：

覺得幾正，應該係唯一一次一齊工作，我做場記佢做監製，所以真係多謝小薯茄。

最新影片推介:

現年23歲的文信（John）遺傳了智叔的電影細胞，在澳洲墨爾本大學畢業後，返港加入小薯茄網上頻道擔任影片製作人，他負責幕後擔任導演一職，文信的社交網有很多工作時的照片，他掌機時神情專注，很有父親的風範。

中學畢業於匯基書院（東九龍）的文信，在校時已經相當活躍，參加學校的劇團，和很多課外活動，而他的社交網有很多中學讀書時的照片，人緣極好，而從中學開始，文信已經精通多種樂器包括彈結他、打鼓、吹色士風、大提琴、單簧管等，絕對時多才多藝的星二代。

父親病逝促進成長

而父親的病逝，亦令文信及文哲變得成熟，負起照顧媽媽陳敏兒的責任，陳敏兒在節目中透露，智叔走後，文哲和文信學會承擔責任，她開心看到兩子的改變，讚John變得更孝順、溫柔，文信亦在社交網承諾「繼續努力做好自己！」原來是受智叔影響：「爸爸曾教導我做每一件事都要認真努力做好，我也看見他在教育學生和演戲方面盡心盡力，所以我想向他學習。」

▲ 廖文信意外發現這張與智叔一起工作的照片。

而節目中展示了一張全家福，是他們一家人看日出的相片，「那張照片對我來說別具意義。這是我們最後一個家庭旅行。那時全家來到澳洲參加我的大學畢業禮，我們去了一趟公路旅行，有天清晨我們就在山上欣賞到這個夢幻般的日出。我們都很喜歡這個日出。現在再看這幅相，令我回想起一家人旅行的歡樂時光。」

文信的社交網有不少工作照，他經常分享他的工作日誌，「小薯茄給了我很大的自由度和信任讓我創作，亦在我面對困難時給予支援，因此我在這裏工作，我十分滿足。未來我們將會有更多大膽嘗試的製作，希望大眾喜歡我們的作品，喜歡小薯茄，喜歡網絡。」

小薯茄工作室有限公司是香港一個網上短片製作團隊，2016年9月正式開始營運，成員大部分出身於香港浸會大學電影系，小薯茄初時製作關於香港人生活的短劇，影片長度介乎幾十秒到兩分鐘，以友情、情侶關係、生活點滴為主。

▲ 匯基書院（東九龍）中學畢業！

匯基書院（東九龍）是直資學校，校以英語為教學語言，大部份學科均以英語授課，全年學費約 $28,700，學校秉著神的愛和聖經真理，為每位學生提供優質的基督教全人教育，協助學生發展上帝所賜的天賦潛質，成為有信仰、有道德、有知識、有文化及有理想的人。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳