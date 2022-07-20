【減肥大作戰】80後中醫壓力大常飲珍奶暴食致肥　被誤當懷孕決心減肥7個月瘦26磅

▲ 80後中醫壓力大常飲珍奶，暴食致肥，她決心減肥，7個月瘦26磅。

肥胖問題困擾不少女生，肥人常被標籤，被取笑，80後註冊中醫師陳嬿珺也不例外。天生易肥胖的她，自小愛吃甜食，一遇壓力就暴飲暴食，曾兩度暴肥，兩度減肥。中學時期，她為全班最胖的一個，近140磅，被同學疏遠 ；減肥後，體重雖曾回落，但成為註冊中醫師後，因久坐缺運動，壓力大放縱飲食，常吃甜食、外賣，身形再度暴脹，甚至被誤當孕婦。加上容易喘氣不適，逼使她決心減肥，7個月內減26磅。辛苦堅持，只因不想變老後，要坐輪椅，只能等別人來照顧。

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自小因肥胖被取笑疏遠

走路時很辛苦，撐著肚子，低頭時看不到腳趾。沒想到，肚子脹得如此厲害。

饞嘴、吃不停口，是陳醫師年少時的生活寫照。小學時期，讀書壓力大，她每晚會吃一個雪糕減壓，有時午餐會吃兩個漢堡包；而且，平日最愛吃快餐食物及薯片、餅乾等高脂、高熱量、精製澱粉質食物，甚少運動。於是，她身形暴脹，中二那年更成為全班最胖那位，高峰期重達63kg（約139磅）。班上的同學以「肥妹」、「肥婆」稱之，嗤笑她「脹得像個球 」，譏諷她，疏遠她。某次開班會有同學直言：「我們班很團結，很團結地欺負一個同學。」陳醫師估計，被欺負的正是自己。此情此景，她至今難忘。

▲ 行醫初期，陳醫師因壓力大暴飲暴食，加上久坐而致肥，高峰期為64kg（約140磅）。（相片由受訪者提供）

肥胖，令她增添壓力，自信低落。面對嘲笑，她決定不再多想，發奮讀書，結果成績為全班第一。同時，她決心減肥，冀重拾自信，如常與人交流。家住34樓的她每天走樓梯回家，並開始節食，不吃早餐，每天午餐只吃一個三文治。持續約一年後，她由63kg減至55kg（約121磅），首次減肥尚算「成功」。

但當時面色不好，比較黑，雖然感覺身體輕了，但還是有點腫脹，肌肉也不結實，狀況不健康。

她明白到，只是走樓梯減肥，不攝取足夠營養，即使磅數改變，身體也無改善。讀大學時，體重尚能維持，惟成為註冊中醫師後，她守不住了。

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久坐暴食致肥被當懷孕

「長時間坐著工作，加上壓力大，暴飲暴食紓壓，令我又開始暴肥，9個月增加了14kg（約30磅）。」正式執業初期，工作繁忙，陳醫師成了外食族，一日三餐也在外解決，最愛吃多汁、油膩的食物，譬如咖哩飯、牛排，而珍珠奶茶更成為她減壓良物。

大概一星期飲三次（珍珠奶茶），通常是半糖。我很喜歡吃珍珠，因為很『煙韌』，咬下去時感覺可紓壓。

珍珠用薯粉製成，屬於澱粉質，多吃易致肥。吃完晚餐，她會再吃零食、喝少許酒，吃個宵夜，重啟暴飲暴食模式，體重增至64kg（約141磅）。

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主要是腹部胖起來，站立時尚可看到腳趾，但走路時很辛苦，感到身體很腫脹，跑兩步已喘氣了。當時很多客人問我『陳醫師，你是否懷有身孕？』我很尷尬，基本上每天也有一兩個熟客問我。

她坦言，當時沒拍拖，仍是單身，但外出時被不少小朋友稱呼「阿姨」；而且因為肥胖，連最愛的戶外活動也做不成，令她意識到不得不減肥。

▲ 為健康著想，陳醫師三年前決心減肥，不想年紀大時，要坐輪椅，要別人來照顧自己。（曾嘉文攝）

健康減肥7個月瘦26磅

這一次，陳醫師不再胡亂節食，捱餓減肥，而是學會了要瘦得健康──透過中醫藥、飲食和運動，改善身體及身形。身為中醫師，她知道肥胖者脾胃功能欠佳，故先做穴位埋線，加速新陳代謝，並服用中藥健脾益氣袪濕，增強體質。

她亦由外食族變帶飯一族，盡量自己煮飯——中午吃澱粉類食物，晚上只吃蛋白質食物，多吃蔬菜水果，並戒糖，減少調味料和醬汁，少吃加工食物。有時，她也會炒薑黃飯，幫助身體袪濕，提升陽氣，加速代謝。

「我記得當時挺辛苦的，很不容易，有血有淚。」因為天生易肥，由64kg到60kg時，她遇到瓶頸，無法再減下去，於是做負重訓練及帶氧運動，並服用中藥增肌，最終由60kg減至51kg左右。她發現，愈是遇上瓶頸，就愈要增肌再減磅。減肥大計堅持了7個月後，最終她減掉12kg（約26磅），由64kg（約141磅）降至52kg（約115磅）。

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減肥沒永恆的道路

減肥沒有永恆的道路。減肥是難的，但最難的是，你怎樣去維持。

三年前，她成功減磅後並無鬆懈，仍維持均衡飲食及堅持每天做運動。早上上班前，陳醫師會去做運動，有助提神，「早上陽氣一運行，你就會很精神」。飲食方面，甚麼都可吃，但須奉行一個原則：少吃高熱量高油脂食物。吃薯片時，也給自己設上限，吃一小包淺嚐。滿足食慾的同時，亦平衡身體健康。

目前，陳醫師的體重維持在52kg左右，靠的是不斷運動及調節飲食，繼續戒糖，少吃澱粉質食物。她發現，自從不喝含糖飲品後，瘦了約1kg（約2磅）。早上，她必會吃兩隻蛋，有時會加粉麵；中午則多了自備飯盒，有時會吃烏冬、白飯。她一日三餐的食物組合主要如下：

早餐：以蛋白質食物為主，例如雞蛋、三文魚、牛油果。另會喝杯薑茶，提升陽氣。

午餐：澱粉質食物，例如粉麵。

晚餐：蛋白質食物配蔬菜。

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冀年老時健康活著

減肥辛苦，為何仍堅持？她說，繼續胖下去會引發很多慢性疾病，例如「三高」，減肥是為了健康過活：

我不想年紀大時，要坐輪椅，要別人來照顧我，不能享受自由的生活。我希望可以四處遊玩，不需經常去醫院檢查身體。這也是我減肥的目標和動力。

肥胖問題，困擾陳醫師多年，曾令她身體及心情變差。「很多女性也面對肥胖問題，若小時候有人提醒我，對我說『要注意體重』、『注意健康』，我就有機會早些踏上這條路。」現時她的目標是，希望令更多人了解自己體質，找到一個合適又健康的減肥方法。

▲ 陳醫師認為，減肥沒有永恆的道路，最難是怎樣去維持。（曾嘉文攝）

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記者：黃泳欣