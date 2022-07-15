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【育兒心得】放任子女在餐館通道追逐不理 8A媽咪：孩子做不當事責任在父母

育兒經 17:04 2022/07/15

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小孩們在不當的地方做不當的事，責任不在孩子身上而是在父母身上。

在餐館裏，一個小男孩邊說「追我呀」邊在我們的桌旁走過。一個小女孩邊說「等我，等我」邊追着他。還有一個更小的，在後面追着他們。這時，鄰桌傳來一個媽媽的叫喊聲︰「等等妹妹和弟弟，勿出門口。」

餐館的通道是讓人進出，並不是讓小孩子走來走去，追追逐逐的，我們理應聽到孩子們被阻止的叫喊聲才是。但不顧場合的家長，竟任由孩子們把那通道當玩樂場，真令人費解。

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小孩們在不當的地方做不當的事，責任不在孩子身上而是在父母身上，但這又奈何！他們沒有常識，不勸阻自己的孩子，別人可以怎樣。

只見捧着熱餐的服務員為了這3個小孩而要停在中央，要先讓他們走過才可再前行，然而父母卻仍以一副「大家一定要讓小孩子才是」的態度，任由孩子們來來回回的在那通道上追逐。

熱餐萬一打翻，傾倒在其他食客身上，會是誰之過。這樣的父母定不會怪罪自己的小孩，更不會自責。

熱餐萬一打翻，傾倒在孩子身上，會是誰之過。如此的父母定不會自責，但會怪罪到服務員的不小心之上。走道上的食客在如此情景下都搖頭嘆息，服務員都小心翼翼，只有孩子們仍玩得高興，父母亦視若無睹，繼續縱容。

這並不是我見過最差的情景，更差劣的情況還有，因為怎麼樣的父母也有。

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原文刊於《晴報》，原題為孩子做不當事 責任在父母

撰文 : 張嘉雯 《4Q教子情式》作者

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