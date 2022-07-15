【消暑湯水】炎夏高溫易中暑火 中醫及湯水專家推介5款消暑祛濕湯水【附製法】
踏入夏天天氣炎熱，天文台表示，本港今日大致天晴，但局部地區有驟雨。氣溫介乎攝氏29至34度，濕熱、翳焗、無風的香港令人不想外出，TOPick整合5款中醫及湯水專家推介的消暑祛濕湯水。
註冊中醫彭淑儀推介的2款湯水，分別為上火熱氣及濕重人士改善身體狀況。
適合： 口乾舌燥、菲茲口臭、暗瘡、便秘尿黃等上火熱氣症狀人士
海底椰馬蹄無花果湯
- 功效： 清熱潤肺，消暑生津，排毒通便
海底椰有滋陰潤肺、清熱除煩、潤肺止咳作用，非常適合在天氣炎熱的時候熬湯用； 馬蹄有清熱解毒、生津解渴、消暑的功效，適合夏天容易心火盛人士；無花果有益肺、健胃、通便等作用，亦能消腫痛、解瘡毒，可以幫助把體內的積熱從大便排走。
材料（3-4人）：
海底椰5錢、無花果6粒、馬蹄約10粒、南北杏5錢、蜜棗2粒、陳皮1片、瘦肉
做法：
1.海底椰、無花果、蜜棗、南北杏，洗淨浸軟備用；
2.無花果切半；
3.馬蹄洗淨、削皮、切半；
3.瘦肉切大件汆水；
4.凍水下瘦肉，水滾後將其他材料放入湯鍋，再滾起後轉慢火煲約2小時即可享用
影片推介：
適合：身體困重、胃口不佳、濕疹、皮膚不爽、尿黃尿熱等濕重人士
粉葛扁豆薏仁祛濕湯
- 功效：健脾祛濕、清熱排毒
粉葛微辛而性凉，除了有解肌退热、生津止渴、解毒透疹、解酒、清胃热的作用，更具有祛濕效用，非常適合香港夏天炎熱又潮濕的天氣食用； 白扁豆及薏米都有健脾去濕功能，夏天飲用可消暑利水，舒緩身體及四肢困重。
材料（3-4人）：
粉葛1個（約半斤）、生熟薏仁2兩、白扁豆1兩、胡蘿蔔1條、蜜棗2粒、排骨
做法：
1.粉葛、紅蘿蔔去皮切細件；
2.生熟薏仁、白扁豆、蜜棗洗淨備用；
3.排骨汆水備用；
4.所有材料加兩公升水大火滾後轉慢火煲2小時即可。
註冊中醫師林婉珺亦推介兩款消暑祛濕湯水及茶飲食療：
1. 石斛冬瓜湯
功效：養陰健脾胃、清暑祛濕。
材料：石斛9克、白扁豆12克、淮山15克、冬瓜300克、瘦肉300克。
做法：將藥材略洗。瘦肉洗淨汆水，冬瓜留皮切粒。將所有材料放入煲內，加入1升水煲75分鐘。
2. 黨參烏梅茶飲
功效：補肺氣、生津解渴、和胃理氣。
材料：黨參6克、烏梅3克、麥冬9克、淡竹葉6克、陳皮3克、冰糖少許。
做法：把藥材略清洗後放入煲內，加入800毫升水煲30分鐘，放涼當水喝。
此外，湯水專家芳姐推介老黃瓜綠豆薏米排骨湯，適合現時炎熱天氣飲用。
【功效】
消暑生津潤燥、利尿袪濕。
【材料】
- 老黃瓜 1個
- 綠豆 1兩
- 生薏米 1兩
- 陳皮 1個
- 蜜棗 2粒
- 排骨 6兩
【製法】
1. 老黃瓜洗淨後刮囊，切塊。
2. 綠豆、薏米、陳皮浸洗。
3. 排骨出水。
4. 全部材料用10碗水煮2小時成4至5碗，即可服用。
芳姐提醒，孕婦不宜食用薏米，可改用赤小豆或扁豆代替。另外，刮下來的老黃瓜瓜囊汁液有美白淡斑功效，不妨廢物利用，用來敷手、敷面，有助消除暗瘡。