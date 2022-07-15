【消暑湯水】炎夏高溫易中暑火　中醫及湯水專家推介5款消暑祛濕湯水【附製法】

踏入夏天天氣炎熱，天文台表示，本港今日大致天晴，但局部地區有驟雨。氣溫介乎攝氏29至34度，濕熱、翳焗、無風的香港令人不想外出，TOPick整合5款中醫及湯水專家推介的消暑祛濕湯水。

註冊中醫彭淑儀推介的2款湯水，分別為上火熱氣及濕重人士改善身體狀況。

適合： 口乾舌燥、菲茲口臭、暗瘡、便秘尿黃等上火熱氣症狀人士

海底椰馬蹄無花果湯

功效： 清熱潤肺，消暑生津，排毒通便

海底椰有滋陰潤肺、清熱除煩、潤肺止咳作用，非常適合在天氣炎熱的時候熬湯用； 馬蹄有清熱解毒、生津解渴、消暑的功效，適合夏天容易心火盛人士；無花果有益肺、健胃、通便等作用，亦能消腫痛、解瘡毒，可以幫助把體內的積熱從大便排走。

材料（3-4人）：

海底椰5錢、無花果6粒、馬蹄約10粒、南北杏5錢、蜜棗2粒、陳皮1片、瘦肉

做法：

1.海底椰、無花果、蜜棗、南北杏，洗淨浸軟備用；

2.無花果切半；

3.馬蹄洗淨、削皮、切半；

3.瘦肉切大件汆水；

4.凍水下瘦肉，水滾後將其他材料放入湯鍋，再滾起後轉慢火煲約2小時即可享用

影片推介：

適合：身體困重、胃口不佳、濕疹、皮膚不爽、尿黃尿熱等濕重人士

粉葛扁豆薏仁祛濕湯

功效：健脾祛濕、清熱排毒

粉葛微辛而性凉，除了有解肌退热、生津止渴、解毒透疹、解酒、清胃热的作用，更具有祛濕效用，非常適合香港夏天炎熱又潮濕的天氣食用； 白扁豆及薏米都有健脾去濕功能，夏天飲用可消暑利水，舒緩身體及四肢困重。

材料（3-4人）：

粉葛1個（約半斤）、生熟薏仁2兩、白扁豆1兩、胡蘿蔔1條、蜜棗2粒、排骨

做法：

1.粉葛、紅蘿蔔去皮切細件；

2.生熟薏仁、白扁豆、蜜棗洗淨備用；

3.排骨汆水備用；

4.所有材料加兩公升水大火滾後轉慢火煲2小時即可。

註冊中醫師林婉珺亦推介兩款消暑祛濕湯水及茶飲食療：

1. 石斛冬瓜湯

功效：養陰健脾胃、清暑祛濕。

材料：石斛9克、白扁豆12克、淮山15克、冬瓜300克、瘦肉300克。

做法：將藥材略洗。瘦肉洗淨汆水，冬瓜留皮切粒。將所有材料放入煲內，加入1升水煲75分鐘。

2. 黨參烏梅茶飲

功效：補肺氣、生津解渴、和胃理氣。

材料：黨參6克、烏梅3克、麥冬9克、淡竹葉6克、陳皮3克、冰糖少許。

做法：把藥材略清洗後放入煲內，加入800毫升水煲30分鐘，放涼當水喝。

此外，湯水專家芳姐推介老黃瓜綠豆薏米排骨湯，適合現時炎熱天氣飲用。

【功效】

消暑生津潤燥、利尿袪濕。

【材料】

老黃瓜 1個

綠豆 1兩

生薏米 1兩

陳皮 1個

蜜棗 2粒

排骨 6兩

【製法】

1. 老黃瓜洗淨後刮囊，切塊。

2. 綠豆、薏米、陳皮浸洗。

3. 排骨出水。

4. 全部材料用10碗水煮2小時成4至5碗，即可服用。

芳姐提醒，孕婦不宜食用薏米，可改用赤小豆或扁豆代替。另外，刮下來的老黃瓜瓜囊汁液有美白淡斑功效，不妨廢物利用，用來敷手、敷面，有助消除暗瘡。